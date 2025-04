El 82.9% de las exportaciones entre países andinos fue de productos manufacturados

En 2024, las exportaciones totales de la Comunidad Andina (CAN), integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, crecieron un 5.5%. Pasó de US$156,688 millones en 2023 a US$165,290 millones.

Este incremento se explica principalmente por el aumento de los envíos de Perú y Ecuador, según datos oficiales de comercio exterior procesados por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN).

Los principales destinos de las exportaciones andinas fueron China (19.3%), Estados Unidos (18.9%), la Unión Europea (12.1%), Panamá (6.8%) y la propia Comunidad Andina (5.5%). Estos cinco mercados concentraron el 62.6% de las ventas externas de la CAN en 2024.

Por países, las exportaciones al mundo alcanzaron los siguientes valores: Perú lideró con US$72,269 millones, seguido de Colombia con US$49,556 millones, Ecuador con US$34,467 millones y Bolivia con US$8,998 millones. Los principales productos exportados fueron petróleo crudo, minerales de cobre, oro, carbón y plátanos frescos, indica un imforme de la Comunidad Andina.

En cuanto a las importaciones, los países de la CAN registraron un total de US$160,991 millones, con un crecimiento del 0.7% respecto al año anterior. Un dato destacado es que la balanza comercial fue superavitaria, con un saldo positivo de US$4,299 millones, un hito no alcanzado desde 2012. Esto refleja el impulso de las exportaciones andinas en el mercado global, señala un informe de la CAN.

CAN: Un mercado clave para la manufactura andina

En 2024, la Comunidad Andina se consolidó como el quinto destino de las exportaciones andinas y el segundo mercado más importante para los productos manufacturados. Tuvo ventas por US$7,583 millones, equivalentes al 10.1% del total de manufacturas exportadas por la CAN al mundo, solo superado por Estados Unidos (19.5%).

Un aspecto relevante es que el 82.9% de las exportaciones intracomunitarias, es decir, entre los países andinos, correspondió a productos manufacturados. Este dato subraya la importancia del mercado andino para los exportadores de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Estos países operan en una zona de libre comercio que elimina aranceles y facilita el intercambio.

Las exportaciones manufactureras son esenciales para el desarrollo económico, ya que promueven la transformación productiva al priorizar actividades de mayor valor agregado. Esto genera efectos positivos en el empleo, la productividad y la innovación, fortaleciendo las economías de la región.

Los productos manufactureros son bienes que han sido transformados o procesados mediante actividades industriales o artesanales, a partir de materias primas o insumos, para obtener un producto final con mayor valor agregado.

Estos productos suelen requerir maquinaria, tecnología o mano de obra especializada en su elaboración y se distinguen de los productos primarios, como materias primas (petróleo, minerales, cultivos agrícolas sin procesar), que no han sido transformados.

Desempeño por país en el comercio intrarregional

Bolivia: El 90% de sus exportaciones a la CAN fueron manufacturas. Los principales productos incluyeron tortas y residuos de soya, aceites de soya, aceites de girasol y harina de habas, reflejo de su capacidad para procesar materias primas agrícolas.

Colombia: Las manufacturas representaron el 82.5% de sus exportaciones a la CAN. Destacaron medicamentos, azúcar, preparaciones tensoactivas para limpieza, combustibles como carburorreactores tipo queroseno y otros productos químicos, evidenciando una industria diversificada.

Ecuador: Las exportaciones manufactureras a la CAN alcanzaron el 64.6% del total. Los bienes más vendidos incluyeron tableros de madera, conservas de pescado, arroz, aceite de palma y cocinas de gas de fundición, mostrando una combinación de productos industriales y agroindustriales.

Perú: El 94% de sus exportaciones intrarregionales fueron manufacturas, con alambre de cobre, preparaciones para alimentación animal, gasóleo y carburorreactores tipo queroseno como los productos más destacados. Esto posiciona al Perú como líder en la exportación de bienes industriales dentro de la CAN.

Impulsando el comercio intrarregional

El Embajador Gonzalo Gutiérrez, Secretario General de la Comunidad Andina, resaltó la relevancia del comercio intrarregional en un contexto global marcado por cambios en políticas arancelarias y volatilidad económica.

“El comercio dentro de la CAN es una oportunidad clave para los países andinos. Nuestra zona de libre comercio puede ser aprovechada aún más por los exportadores de la subregión”, afirmó.

Gutiérrez destacó que el régimen de libre comercio no solo estabiliza la economía regional, sino que también impulsa la competitividad de las empresas andinas en mercados internacionales. Este modelo fomenta la integración y permite a los países de la CAN enfrentar desafíos globales con mayor solidez. (10)