Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

¡Explota el vestuario del Marsella! Rabiot y Rowe se van a golpes y quedan fuera

El Olympique de Marsella atraviesa una tormenta interna tras la pelea entre Adrien Rabiot y Jonathan Rowe, suspendidos y puestos en la lista de transferibles.
La hinchada del Olympique de Marsella está preocupada por el arranque del equipo en la Liga 1
Jaime Ugalde

Redacción ED.

El Olympique de Marsella, club que busca fichar al ecuatoriano Joel Ordóñez, enfrenta una crisis disciplinaria. Esto después de que Adrien Rabiot y Jonathan Rowe protagonizaran se fueron a los golpes en vestuarios y entrenamientos, lo que llevó a su suspensión y a ser declarados transferibles.

Un comienzo con sombras y golpes

La temporada del Marsella arrancó con resultados irregulares y tensiones internas. Tras caer ante el Rennes en el debut de la Ligue 1, el equipo de Roberto De Zerbi reaccionó con una contundente victoria 5-2 sobre el París FC. Sin embargo, el triunfo no logró ocultar las grietas dentro del vestuario.

El conflicto estalló en el camerino luego de la derrota inicial. Adrien Rabiot, mediocampista francés internacional con su selección, y Jonathan Rowe, joven inglés con proyección, se tomaron a golpes. La trifulca obligó a intervenir a personal de seguridad y dejó secuelas inmediatas en la convivencia del grupo.

La directiva del club calificó la conducta como “inaceptable” y resolvió apartar a los jugadores del primer equipo. La decisión fue respaldada por el cuerpo técnico y se fundamentó en el reglamento interno.

La palabra de De Zerbi frente a los golpes

El entrenador italiano no esquivó la polémica. Comparó lo sucedido con una pelea en un pub inglés: “En un lugar de trabajo, si dos empleados se pelean, con uno inconsciente, ¿qué debe hacer el empleador? Hay dos soluciones: suspensión o despido”, afirmó De Zerbi.

El DT explicó que, en un club de fútbol, como en cualquier empresa, debe existir jerarquía y respeto. “El club está por encima de todo. Antes de los jugadores está el entrenador. Marsella ha sido protagonista de faltas de orden y ética. Tuvimos que tomar una decisión justa, temporal al principio”, puntualizó.

Tensiones fuera del campo por los golpes

La polémica se trasladó al entorno familiar de Rabiot. Su madre y representante acusó públicamente al Marsella de ocultar la verdad. De Zerbi respondió: “En el entorno de Rabiot se dicen cosas falsas, no sobre mí, sino sobre Pablo Longoria y Benatia. Yo soy sincero. Rabiot vino a hablar conmigo después de una semana. La madre olvidó dos cosas: yo decidí hacerlo capitán. Y en un año, le di más atención y cariño a su hijo que al mío”.

El caso Joel Ordóñez

Mientras tanto, el futuro del ecuatoriano Joel Ordóñez se cruza con el agitado presente del club. El defensa quedó fuera de la convocatoria del Brujas para el duelo de vuelta de la Champions League ante Rangers. Su último partido fue el 27 de julio, y desde entonces presiona para concretar su traspaso al Marsella. Con pocos días para el cierre del mercado de verano, la operación sigue pendiente.

