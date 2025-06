Experto advierte: La inteligencia artificial reducirá la población mundial a 100 millones para 2300

La inteligencia artificial (IA) está transformando industrias y generando un impacto significativo en el empleo y la demografía global, según expertos y proyecciones recientes. El “Future of Jobs Report 2025” del Foro Económico Mundial estima que, entre 2025 y 2030, la IA y otros avances tecnológicos crearán un saldo neto de 92 millones de empleos nuevos frente a los perdidos.

Sin embargo, el matemático Subhash Kak, Regent Professor de la Universidad de Oklahoma, advierte que, a largo plazo, la IA podría llevar a un colapso demográfico mundial, reduciendo la población a solo 100 millones de personas para 2300 o 2380.

La inteligencia artificial y los humanos

En una entrevista con el periódico The Sun, Kak, autor de The Age of Artificial Intelligence (2025), explicó que, aunque los robots y ordenadores no alcanzarán consciencia, reemplazarán prácticamente todas las tareas humanas. “Todo podrá ser reemplazado”, afirmó, señalando que esta automatización masiva generará inestabilidad económica, desincentivando a las personas a tener hijos por considerarlo una “imposibilidad práctica”.

Esta tendencia ya es evidente: en 2023, la Unión Europea registró su tasa de fertilidad más baja del siglo; Japón reportó en 2024 el menor número de nacimientos en 125 años; China lleva tres años de declive poblacional; y Corea del Sur mantiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo.

Kak, quien ha escrito 16 libros sobre tecnología, proyecta un escenario alarmante: para el siglo XXIV, grandes urbes como Nueva York o Londres podrían convertirse en “ciudades fantasmas” debido al abandono. “El mundo entero estará devastado”, afirmó, citando estimaciones demográficas que predicen una población global equivalente a casi el doble de los habitantes de España en 2025.

Reducción poblacional

A diferencia de los temores tradicionales sobre una rebelión de máquinas, Kak sostiene que la reducción poblacional será un “repliegue voluntario” de los humanos, impulsado por la dependencia de la IA y el colapso de instituciones sociales. En su libro, Kak analiza cómo la IA está reconfigurando la geopolítica global, con países compitiendo por su dominio tecnológico. Aunque reconoce los beneficios de la IA, como la reducción del esfuerzo en la vida diaria, advierte sobre desafíos éticos, legales y filosóficos.

“La omnipresencia de la IA marcará una época de gran alejamiento de la naturaleza, con un creciente colapso de las instituciones sociales y políticas”, señaló durante la presentación de su libro en enero de 2025. Varios países han declarado emergencias demográficas ante la caída de la natalidad, y aunque Kak es cauteloso sobre sus proyecciones a largo plazo, insiste en que la tendencia parece “irreversible”. Este panorama plantea preguntas urgentes sobre el equilibrio entre los avances tecnológicos y la sostenibilidad de las sociedades modernas. (10)