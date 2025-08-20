COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crónica

Exjuez fue condenado a 40 meses de prisión por indulto irregular

El caso se enmarca en la crisis penitenciaria que Ecuador enfrentó entre 2021 y 2023, cuando más de 500 reclusos murieron en masacres carcelarias vinculadas a enfrentamientos entre bandas rivales.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Prisión para exmagistrado ecuatoriano por otorgar indulto indebido a preso
Prisión para exmagistrado ecuatoriano por otorgar indulto indebido a preso
Prisión para exmagistrado ecuatoriano por otorgar indulto indebido a preso
Prisión para exmagistrado ecuatoriano por otorgar indulto indebido a preso

Redacción

Redacción ED.

Un exjuez ecuatoriano, identificado como Patricio V., fue condenado a 40 meses de prisión por otorgar de manera irregular un indulto presidencial a un recluso condenado por delincuencia organizada. La sentencia, emitida  por un tribunal en Guayaquil, responde a la violación del Decreto Ejecutivo 265, firmado en 2021 por el expresidente Guillermo Lasso. Además de la pena privativa de libertad, el exmagistrado deberá pagar una multa de 5.640 dólares y una reparación de 12.000 dólares al Consejo de la Judicatura.

La Fiscalía General del Estado, liderada por la fiscal provincial de Pichincha, Mayra Soria, presentó el caso tras comprobar que Patricio V. liberó en enero de 2025 a Miguel Ángel L.. El  preso no cumplía los requisitos establecidos en el decreto. Este documento permitía indultos para reducir el hacinamiento carcelario. Sin embargo, solo aplicaba para reclusos con enfermedades terminales o catastróficas y con sentencias ejecutoriadas, excluyendo delitos graves como delincuencia organizada.

Irregularidades en el proceso de indulto

El exjuez, quien ejercía en un juzgado de Guayaquil, había rechazado inicialmente el indulto de Miguel Ángel L. en diciembre de 2024. Sin embargo, según la fiscal Soria, cedió ante la insistencia del condenado. Además, otorgó la liberación a pesar de que la sentencia del recluso estaba en apelación, incumpliendo las condiciones legales. Este acto fue calificado como prevaricato, un delito que implica emitir resoluciones contrarias a la ley.

Patricio V. aceptó su responsabilidad y optó por un procedimiento abreviado, lo que permitió reducir su condena. Además de la prisión y las multas, el fallo judicial ordena al exmagistrado grabar un video público explicando las consecuencias legales de su conducta. Dicho material será publicado en la página web del Consejo de la Judicatura como medida de reparación simbólica.

Crisis carcelaria en Ecuador

El caso se enmarca en la crisis penitenciaria que Ecuador enfrentó entre 2021 y 2023, cuando más de 500 reclusos murieron en masacres carcelarias vinculadas a enfrentamientos entre bandas rivales. El Decreto 265, derogado el 22 de enero de 2025 por el presidente Daniel Noboa, buscaba aliviar el hacinamiento mediante indultos, pero su aplicación generó controversias. 

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) era responsable de evaluar los expedientes de indulto . La derogación del decreto marcó un cambio en la política penitenciaria, enfocada en fortalecer los controles y garantizar que los beneficios carcelarios cumplan con la normativa vigente. El Consejo de la Judicatura, como institución afectada, recibirá la reparación económica para fortalecer sus mecanismos de supervisión. 

 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exjuez fue condenado a 40 meses de prisión por indulto irregular

Ansiedad por separación en perros y gatos, un problema creciente en los hogares

Hombre detenido por presunto femicidio de su pareja en Ambato, Tungurahua

El paraguayo Julio Enciso será compañero de Kendry Páez y Valentín Barco en el Strasbourg de Francia

9 de Octubre clasifica a octavos tras superar a Técnico Universitario en La Troncal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exjuez fue condenado a 40 meses de prisión por indulto irregular

Ansiedad por separación en perros y gatos, un problema creciente en los hogares

Hombre detenido por presunto femicidio de su pareja en Ambato, Tungurahua

El paraguayo Julio Enciso será compañero de Kendry Páez y Valentín Barco en el Strasbourg de Francia

9 de Octubre clasifica a octavos tras superar a Técnico Universitario en La Troncal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ansiedad por separación en perros y gatos, un problema creciente en los hogares

Hombre detenido por presunto femicidio de su pareja en Ambato, Tungurahua

El paraguayo Julio Enciso será compañero de Kendry Páez y Valentín Barco en el Strasbourg de Francia

9 de Octubre clasifica a octavos tras superar a Técnico Universitario en La Troncal

Operativo Fénix 256 desarticuló red de explotación sexual en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO