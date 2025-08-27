Exjuez de Paján recibió condena de cuatro años por prevaricato

El 27 de agosto de 2025, la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en Portoviejo, marcó un hito al ratificar la condena contra Simón G.T., exjuez de Paján. El Tribunal de Garantías Penales rechazó la apelación del procesado, confirmó la sentencia de cuatro años de prisión por prevaricato, y avaló las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado. El delito ocurrió durante un juicio civil por desahucio en 2024, cuando Simón G.T., emitió un fallo irregular, vulneró la normativa de inquilinato, y perjudicó dolosamente a una de las partes, según la fiscalía provincial.

La Fiscalía demostró que Simón G.T., ordenó el desahucio de una persona que no era arrendataria, sino posesionaria del inmueble, según documentos judiciales. La víctima denunció el abuso en 2024, presentó pruebas que incluían la sentencia irregular, y señaló violaciones al procedimiento legal. La Fiscalía aportó testimonios de testigos, un informe pericial del proceso, y la resolución del Consejo de la Judicatura, que calificó la acción como manifiesta negligencia y destituyó al exjuez. Los magistrados, tras analizar las pruebas, confirmaron que el fallo de primera instancia tuvo sustento legal.

La sentencia mantuvo las medidas de protección para la víctima, ordenadas desde la formulación de cargos, y estableció que la multa y la reparación económica se detallarán en la sentencia escrita. Simón G.T., enfrentó otras dos condenas: una por prevaricato y otra por delincuencia organizada en el caso Plaga, donde admitió participar en una red de jueces y abogados que tramitaba acciones ilegales, según el Consejo de la Judicatura. La Policía Nacional trasladó al exjuez a un centro de reclusión el mismo día.

Exjuez va preso por prevaricato

La Fiscalía presentó la sentencia irregular del juicio de desahucio, que contradijo la normativa de inquilinato. Los testimonios de la víctima y testigos confirmaron el perjuicio intencional. El informe del Consejo de la Judicatura detalló la negligencia del exjuez, mientras la resolución de destitución reforzó la acusación. Los documentos judiciales probaron que Simón G.T., actuó con dolo, según la fiscalía.

La comunidad de Paján han esatdo a la expectativa de la resolución en redes sociales, pero además piden controles más estrictos a jueces. La Fiscalía coordinó con el Consejo de la Judicatura para prevenir casos similares.

Comunidad pide integridad en sistema judicial

La condena de Simón G.T., en Portoviejo marcó un avance contra el prevaricato en Manabí. La Fiscalía defendió la justicia, mientras la comunidad exige integridad judicial.

En similares condociones en Portoviejo, un juez enfrentó cargos similares en 2024. La ciudadanía exige a las autoridades judiciales reforzar la supervisión de jueces, para evitar abusos. El caso Plaga expuso redes corruptas en Manabí, involucró a varios funcionarios, y generó protestas. (22)