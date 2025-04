Exconsejera Yadira Saltos solicita justificar inasistencia a proceso penal desde México

Yadira Saltos, exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y procesada en el caso Liga2 por asociación ilícita, solicitó desde México justificar por razones médicas su inasistencia a la primera presentación periódica. La misma que fue ordenada para el 31 de marzo del 2025. La petición, presentada a inicios de abril, busca evitar sanciones en el proceso penal que enfrenta junto a otros exconsejeros. Todos relacionados con el correísmo, acusados de intentar controlar instituciones estatales.

Saltos, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y la actual consejera Nicole Bonifaz son investigados desde el 15 de marzo del 2025 por presuntamente planificar una estrategia para beneficiar al movimiento Revolución Ciudadana. Todo esto mediante el control de entidades como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura. Los cuatro enfrentan medidas cautelares, incluyendo presentación periódica, prohibición de salida del país y retención de 5.640 dólares en sus cuentas bancarias.

Yadira Saltos salió por un tema médico

En un escrito, Yadira Saltos explicó que salió de Ecuador el 4 de marzo por motivos médicos. Debido a un diagnóstico desfavorable, un especialista mexicano le prohibió realizar viajes largos o esfuerzos físicos, advirtiendo incluso sobre una posible cirugía. Acompañó su solicitud con un informe médico de un traumatólogo de la Colonia Polanco, Ciudad de México. Allí se certifica dolor severo en la columna cervical y dorso-lumbar, recomendando reposo.

Sin embargo, la Fiscalía General, liderada por Wilson Toainga, cuestionó la validez de los documentos presentados. Señaló que los certificados médicos carecen de autentificación consular o apostilla. Además que no están en originales ni certificados, y no cuentan con aval del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o el Ministerio de Salud Pública. Toainga solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) certificar el incumplimiento de Saltos y Verduga, quienes no se presentaron el 31 de marzo, lo que podría derivar en una audiencia para revisar medidas cautelares, incluyendo una posible orden de prisión preventiva.

Cumplieron con la presentación

Bonifaz y Franco Loor cumplieron con la presentación periódica en la CNJ, mientras que Verduga, quien salió del país el 27 de enero hacia Colombia, y Saltos, quien viajó a Bogotá el 4 de marzo, se presume están en México, donde varios correístas procesados han buscado asilo. La jueza Daniella Camacho deberá decidir sobre la solicitud de Saltos tras el pronunciamiento de la Fiscalía.

El caso Liga2, que involucra a figuras cercanas al correísmo, ha generado atención por las acusaciones de intentar influir en instituciones clave del Estado. La investigación sigue en instrucción fiscal, y el incumplimiento de medidas cautelares podría agravar la situación legal de los procesados. Esto en un contexto de alta polarización política tras las recientes elecciones presidenciales en Ecuador.