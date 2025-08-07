Exapromo Costa avanza a semifinales tras suspensión de LDU El Carmen por incumplimiento

Exapromo Costa avanzó a las semifinales del torneo provincial de ascenso de Manabí tras la resolución del Comité Disciplinario que suspendió a LDU El Carmen el 7 de agosto de 2025 en Manabí, otorgando una victoria 3-0 por incumplimiento del artículo 153 del Código Disciplinario de la FEF.

Resolución disciplinaria cambia la clasificación

El Comité Disciplinario de la Asociación de Fútbol Profesional de Manabí (AFPM) emitió una resolución este jueves 7 de agosto de 2025, declarando perdido el partido de LDU El Carmen contra Exapromo Costa con un marcador oficial de 3-0 a favor del cuadro mantense.

La decisión, basada en el artículo 153 del Código Disciplinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), se originó por el incumplimiento de LDU El Carmen al no presentar los roles de pago y planillas del IESS correspondientes a junio de 2025 antes del 30 de julio.

La resolución, firmada por el secretario Pedro García Quimíz, también impuso una multa de 1,500 dólares a LDU El Carmen, conforme a los artículos 37, 53, 54, y 234 del Reglamento General de Competiciones de la FEF-2025, y los artículos 65 y 66 del Estatuto de la AFPM.

A pesar de la victoria 3-0 de LDU El Carmen en el partido de vuelta el 6 de agosto en el Estadio Sozón Paspala, el club jugó en condición indebida. El duelo de ida, disputado el 2 de agosto en el Estadio San Lorenzo de Manta, había finalizado con un triunfo de Exapromo Costa por 3-2. La sanción anuló el resultado de la vuelta, otorgando a Exapromo la clasificación con un global de 6-0.

Antecedentes del incumplimiento

Según el informe de la Secretaría de la AFPM, emitido el 4 de agosto de 2025, LDU El Carmen no presentó la documentación requerida hasta las 17h00 del 30 de julio, incumpliendo el artículo 234 del Reglamento General de Competiciones. Este artículo obliga a los clubes a entregar roles de pago y planillas del IESS dentro del plazo establecido.

La suspensión de LDU El Carmen entró en vigor el 31 de julio, prohibiendo su participación en actividades oficiales. Sin embargo, el club disputó los partidos del 2 y 6 de agosto contra Exapromo Costa, lo que llevó a la intervención disciplinaria.

La resolución cita los artículos 153, 37, 53, y 54 del Código Disciplinario de la FEF, que establecen sanciones por incumplimiento administrativo, incluyendo la pérdida de partidos y multas económicas.

Exapromo Costa, a un paso del ascenso

Con esta decisión, Exapromo Costa enfrentará a 11 de Mayo FC en las semifinales del torneo provincial de ascenso. El partido de ida se disputará el 9 de agosto a las 14h30 en el Estadio Reales Tamarindos de Portoviejo, mientras que el encuentro de vuelta será en el Estadio San Lorenzo de Manta, con Exapromo Costa como local.

La otra semifinal enfrentará a Liga de Portoviejo contra Juventud Italiana, con el primer partido el 9 de agosto a las 19h30 en el Reales Tamarindos y la vuelta en el Estadio Jocay de Manta.

Próximos pasos en el torneo

Las semifinales representan una etapa crucial para Exapromo Costa y 11 de Mayo, ambos con el objetivo de alcanzar la liguilla final. Liga de Portoviejo, uno de los clubes históricos de la provincia, y Juventud Italiana, que mantuvo su valla invicta en la fase inicial, prometen un duelo competitivo.