Ever Hugo Almeida: “Mushuc Runa Podría Descender en la LigaPro 2025”

Ever Hugo Almeida, exentrenador de Mushuc Runa Sporting Club, declaró que el equipo ecuatoriano podría descender en la LigaPro 2025 debido a su mal momento deportivo. El club, ubicado en el último lugar de la tabla, enfrenta una crisis tras malos resultados y cambios en su dirección técnica.

Crisis deportiva en el ‘Ponchito’

Mushuc Runa atraviesa uno de los peores momentos de su historia. En la LigaPro 2025, el equipo ocupa la última posición con 17 puntos en 23 jornadas, producto de cuatro victorias, cinco empates y 14 derrotas. Además, ha marcado 25 goles y recibido 41. El club fue eliminado de la Copa Ecuador y su única esperanza internacional es la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Independiente del Valle en los octavos de final.

El próximo encuentro del ‘Ponchito’ será el sábado 9 de agosto a las 14h00 como local ante Libertad en el Estadio Olímpico de Riobamba, por la Fecha 24 de la LigaPro. En lo que resta del torneo, Mushuc Runa deberá enfrentar a Aucas, Macará, Manta, Orense, Independiente del Valle y El Nacional, con cuatro partidos de local y tres de visitante.

Inestabilidad en el banquillo

La dirección técnica de Mushuc Runa ha sido un punto de inestabilidad. El ecuatoriano Paúl Vélez asumió el cargo el pasado jueves tras el despido del argentino Fabián Frías, quien solo duró 16 días en el puesto. Antes de Frías, Ever Hugo Almeida dirigió al equipo durante el primer semestre de 2025. Bajo su mando, el club logró una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero los malos resultados en la LigaPro, con 10 partidos sin victorias, llevaron a su salida el 22 de julio de 2025.

Declaraciones de Almeida

En una entrevista con Deportes Uno de Paraguay, Almeida reflexionó sobre la situación del club: “Es difícil mantener una situación jodida con un equipo pequeño. Yo creo que Mushuc Runa va a descender, es como que se rompió algo en ese equipo”. A pesar de su pronóstico, el entrenador destacó el trabajo de la dirigencia: “Mushuc Runa es manejado por indígenas, es un club lindo con gente preparada. Eso es Mushuc Runa”. Estas palabras reflejan su admiración por la gestión del presidente vitalicio Luis Alfonso Chango.

Contexto del club

Mushuc Runa, fundado en 2003 en Ambato, es conocido por ser un equipo gestionado por la comunidad indígena, con Luis Alfonso Chango como presidente vitalicio. A pesar de su histórica participación en la Copa Sudamericana 2025, donde lideró el Grupo E con 13 puntos, el equipo enfrenta un riesgo real de descenso en la LigaPro, estando a seis puntos del puesto 12, que evita el cuadrangular por el descenso.

El club incorporó 14 refuerzos para la temporada, incluyendo a Bryan Angulo y Pedro Pablo Perlaza (actuales jugadores de Liga de Portoviejo), pero los resultados no han acompañado. La llegada de Paúl Vélez busca revertir esta situación antes de los cruciales partidos que restan en el torneo.

Retos Inmediatos de Mushuc Runa

Mushuc Runa enfrenta un calendario exigente en la LigaPro, con rivales directos como Libertad y Manta, y equipos fuertes como Independiente del Valle y Aucas. Además, el duelo internacional contra Independiente del Valle en la Copa Sudamericana representa una oportunidad para salvar la temporada. La dirigencia y los hinchas esperan que el equipo recupere la estabilidad para evitar el descenso y mantener su prestigio en el fútbol ecuatoriano.