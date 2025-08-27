Éver Hugo Almeida asume por quinta vez como DT de Olimpia hasta 2026

Éver Hugo Almeida, de 77 años, fue presentado este miércoles 27 de agosto de 2025 como nuevo director técnico del Club Olimpia en Asunción, Paraguay, para revertir la crisis del equipo, que suma 9 puntos en el Clausura 2025, firmando hasta diciembre de 2026.

Un regreso histórico al Decano

Almeida, exarquero multicampeón con el club, asumió tras la renuncia del argentino Ramón Díaz, quien dejó el cargo por malos resultados en el Clausura 2025, donde Olimpia ocupa el penúltimo puesto con 9 puntos en 9 fechas. La presentación se realizó en la Villa Olimpia con un video en redes sociales que destacó su legado. “La Gloria del Olimpia en una persona”.

El cuerpo técnico incluye a Gustavo Bobadilla y Carlos Humberto Paredes como asistentes, César Benalcázar como preparador físico y Francisco Acosta como entrenador de arqueros. Benalcázar, exmilitar ecuatoriano, es conocido por su rigor en la preparación física, habiendo trabajado con Almeida en Mushuc Runa de Ecuador.

Almeida debutará el 30 de agosto a las 16h30 ante Sportivo Luqueño en Ciudad del Este, enfrentando a Julio César Cáceres, quien rechazó dirigir a Olimpia para permanecer en Luqueño.

Trayectoria de Almeida en Olimpia

Éver Hugo Almeida, nacido en Uruguay y nacionalizado paraguayo en 1975, es una leyenda de Olimpia, donde jugó 581 partidos entre 1973 y 1990, ganando seis títulos internacionales, incluyendo la Copa Libertadores 1979 y 1990. Como entrenador, llevó a Olimpia al título invicto del Campeonato Paraguayo 1993 y a la final de la Copa Libertadores 2013, perdiendo ante Atlético Mineiro.

Sus ciclos previos en Olimpia fueron en 1993, 2008-2009, 2013 y 2017, este último con 12 partidos dirigidos (5 victorias, 5 empates, 2 derrotas). En total, ha dirigido 113 partidos con el club, logrando 47 victorias, 39 empates y 27 derrotas.

La crisis en Olimpia

Olimpia atraviesa un mal momento en el Clausura 2025, con solo 2 victorias en 9 partidos. La renuncia de Ramón Díaz y su hijo Emiliano se dio tras un empate sin goles ante Libertad el 17 de agosto. La dirigencia, liderada por Rodrigo Nogués, optó por Almeida tras la negativa de Julio César Cáceres.

El presidente honorario Óscar Vicente Scavone respaldó la elección. “Conocemos el trabajo de Ever, genera respeto, inspira confianza”. Además, el club desvinculó al director deportivo Carlos Aitor García y al director de Identidad y Legado Raúl Vicente Amarilla como parte de una reestructuración.

Expectativas y desafíos

Almeida expresó su emoción por regresar. “Para mí es una alegría enorme. Cuando uno está afuera siempre sueña con volver”. Reconoció la presión por resultados inmediatos. “La gente exige resultados, ojalá podamos darlos pronto”. En un momento emotivo, recordó a su hijo Iván Almeida, fallecido en 2023, quien también dirigió y jugó en Olimpia.

El técnico identificó la necesidad de mejorar el aspecto defensivo. La recuperación del central Héctor David Martínez es una buena noticia, pero preocupa la situación del delantero Tiago Caballero. La afición espera que Almeida, con su experiencia y conexión con el club, logre revertir la crisis antes del clásico ante Cerro Porteño el 20 de septiembre.