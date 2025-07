Eugenio Derbez abre su corazón y revela las razones que lo llevan a considerar retirarse de la actuación después de años de éxito

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, conocido por su destacada carrera dentro y fuera de México, ha sorprendido al público con sus recientes declaraciones sobre la posibilidad de retirarse de la actuación. Durante la presentación desde Miami de la cuarta temporada de la serie “Acapulco”, que produce y protagoniza, Derbez confesó que ha contemplado dejar el medio artístico debido a las demandas intensas de su trabajo.

El actor reveló que en varias ocasiones ha tenido una crisis existencial vinculada al agotamiento laboral. “Hace poco renuncié en mi mente, dije: ‘Ya no puedo más, ya no quiero’. Me entró un ataque por exceso de trabajo”, relató el artista con franqueza y su característico sentido del humor.

Exigencias profesionales y decisiones personales

Eugenio destacó que su vida profesional incluye hacer teatro, televisión y múltiples proyectos simultáneos, lo que generó un desgaste considerable. “Estaba haciendo 25 cosas a la vez, no podía más y troné”, explicó. En un momento de reflexión, consultó a su contador sobre sus finanzas para evaluar si podría retirarse a tiempo y evitar caer en una vida limitada por el desgaste físico a una edad temprana. El actor incluso bromeó sobre retirarse a los 45 años, aunque ahora tiene 63 y sigue activo, mostrando amor por su profesión, pero con la idea de un posible retiro en mente.

Derbez subrayó que el éxito laboral no garantiza felicidad, y el dinero puede solventar problemas, pero también generar otros nuevos que afectan el equilibrio emocional. Señaló la importancia de encontrar balance para no perder estabilidad personal.

Eugenio Derbez: preparativos para el futuro y equilibrio personal

Derbez no solo piensa en su carrera, sino también en asegurar la armonía en su familia para el futuro. Ha preparado su testamento y lo actualiza con cuidado para evitar conflictos por herencia. “No quiero que después haya peleas o problemas familiares”, manifestó, lo que evidencia su preocupación por dejar todo en orden.

Además, Eugenio habló sobre las lecciones aprendidas en su matrimonio con Alessandra Rosaldo, con quien lleva más de una década. Afirmó que no se trata de evitar los conflictos sino de aprender a cómo manejarlos para fortalecer la relación. El actor destacó la importancia de saber pelear con respeto y freno emocional para mantener relaciones duraderas, un aspecto crucial para su bienestar personal.

Una pausa necesaria para reequilibrar su vida

Recientemente, en una entrevista con Yordi Rosado, Derbez confirmó que su vida se ha vuelto caótica por la acumulación de compromisos profesionales, lo que lo ha llevado a perder el equilibrio entre su vida personal y laboral. Por ello, ha decidido tomarse una pausa temporal en 2025 para descansar y dedicar tiempo a su familia y creatividad, a la que ha tenido que renunciar parcialmente por la carga laboral.

Este descanso refleja una necesidad clara del actor de replantear su ritmo de vida y priorizar su salud mental y emocional.