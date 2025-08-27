COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Vida
Ciencia y Tecnología

Estudio de la NASA revela que planeta Ceres tuvo condiciones para la vida en el pasado

Los datos indican que el calor interno, mantuvo el agua en estado líquido durante millones de años.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Ceres, el planeta enano que pudo albergar vida hace millones de años
Ceres, el planeta enano que pudo albergar vida hace millones de años
Ceres, el planeta enano que pudo albergar vida hace millones de años
Ceres, el planeta enano que pudo albergar vida hace millones de años

Kathya Mero

Redacción ED.

Un estudio de la NASA, basado en datos de la sonda Dawn, revela que Ceres, el mayor planeta enano del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pudo haber sido un mundo oceánico con condiciones habitables hace entre 2,500 y 4,000 millones de años. La investigación, publicada en 2025, identifica evidencia de agua caliente y gases disueltos en el subsuelo, sugiriendo un entorno favorable para formas de vida primitivas.

Evidencia de un pasado habitable

El análisis de los datos recopilados por la sonda Dawn, que orbitó Ceres entre 2015 y 2018, ha permitido a los científicos de la NASA detectar rastros de agua líquida en el pasado del planeta enano. Los investigadores encontraron compuestos químicos en la superficie, como sales y materiales orgánicos, que indican la presencia de agua caliente en el subsuelo hace miles de millones de años. Datos sugieren que Ceres albergó un océano subsuperficial con gases disueltos, condiciones que podrían haber sido propicias para el desarrollo de vida microbiana.

La doctora Julie Castillo-Rogez, científica planetaria del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, explicó: “La combinación de agua líquida, compuestos orgánicos y energía térmica en Ceres apunta a un entorno que, en el pasado remoto, pudo haber sido químicamente activo y potencialmente habitable”.

Geología y ciencia

Ceres, con un diámetro de aproximadamente 940 kilómetros, es el objeto más grande del cinturón de asteroides. Su superficie presenta cráteres y depósitos de sal que han intrigado a los científicos durante años. El estudio reciente, publicado en una revista científica revisada por pares, utilizó modelos geoquímicos para reconstruir las condiciones internas del planeta enano. Los datos indican que el calor interno, posiblemente generado por el decaimiento de elementos radiactivos, mantuvo el agua en estado líquido durante millones de años.

Por su parte, el doctor Simone Marchi, coautor del estudio, señaló: “Ceres nos ofrece una ventana única para entender cómo los cuerpos celestes pequeños pueden albergar condiciones complejas, similares a las que encontramos en las lunas heladas de Júpiter y Saturno”.

Implicaciones para la astrobiología

La posibilidad de que Ceres haya sido habitable en el pasado refuerza el interés científico en los cuerpos del cinturón de asteroides. Aunque no se han encontrado pruebas directas de vida, la presencia de compuestos orgánicos y agua líquida sugiere que este planeta enano pudo haber sido un laboratorio natural para procesos químicos prebióticos. Los científicos planean continuar analizando los datos de Dawn. Además, compararán  los hallazgos con estudios de otros cuerpos celestes, como Europa y Encélado, que también podrían haber albergado vida.

Actualmente, no hay misiones planeadas para regresar a Ceres, pero los expertos consideran que futuras exploraciones podrían confirmar estas hipótesis. La NASA y otras agencias espaciales continúan investigando el potencial astrobiológico de objetos similares en el sistema solar.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta Más Segura: Bomberos inauguran sistema de comunicación en Estación 3

Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública tendrá su base permanente en Tosagua

Asamblea Nacional: Polarización, controversias, multas y crisis institucional en sus primeros 100 días

Procesan a hombre por tentativa de homicidio tras ataque armado en Yantzaza

Éver Hugo Almeida asume por quinta vez como DT de Olimpia hasta 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta Más Segura: Bomberos inauguran sistema de comunicación en Estación 3

Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública tendrá su base permanente en Tosagua

Asamblea Nacional: Polarización, controversias, multas y crisis institucional en sus primeros 100 días

Procesan a hombre por tentativa de homicidio tras ataque armado en Yantzaza

Éver Hugo Almeida asume por quinta vez como DT de Olimpia hasta 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta Más Segura: Bomberos inauguran sistema de comunicación en Estación 3

Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública tendrá su base permanente en Tosagua

Asamblea Nacional: Polarización, controversias, multas y crisis institucional en sus primeros 100 días

Procesan a hombre por tentativa de homicidio tras ataque armado en Yantzaza

Éver Hugo Almeida asume por quinta vez como DT de Olimpia hasta 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO