COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Educación

Cada vez más ecuatorianos eligen estudiar en España: ¿por qué crece esta tendencia?

El idioma, las becas y el reconocimiento oficial de títulos han hecho que España se posicione como el destino favorito de miles de jóvenes ecuatorianos que sueñan con una educación internacional sin barreras. Cada vez son más los ecuatorianos que eligen España como destino para continuar sus estudios universitarios. Desde grandes ciudades como Quito y […]

Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Cada vez más ecuatorianos eligen estudiar en España: ¿por qué crece esta tendencia?
Cada vez más ecuatorianos eligen estudiar en España: ¿por qué crece esta tendencia?

Redacción

Redacción ED.

El idioma, las becas y el reconocimiento oficial de títulos han hecho que España se posicione como el destino favorito de miles de jóvenes ecuatorianos que sueñan con una educación internacional sin barreras.

Cada vez son más los ecuatorianos que eligen España como destino para continuar sus estudios universitarios. Desde grandes ciudades como Quito y Guayaquil hasta localidades más pequeñas, el fenómeno crece año a año. El idioma compartido, la afinidad cultural y las oportunidades académicas han posicionado a España como una de las primeras opciones entre los jóvenes que sueñan con un título internacional.

Según datos del Ministerio de Universidades de España, durante el curso 2022–2023, más de 240.000 estudiantes internacionales se matricularon en universidades españolas. Ecuador se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor crecimiento proporcional de estudiantes en ese periodo. La mayoría busca cursar un máster, aunque también aumentan las solicitudes para grados y doctorados.

Provincias ecuatorianas con más estudiantes en universidades españolas (2024)

Provincia Estudiantes estimados Porcentaje nacional
Pichincha 5.200 31%
Guayas 4.350 26%
Azuay 1.420 8%
Manabí 1.100 6%
Loja 720 4%
Otras provincias 4.210 25%

Fuente: estimación cruzada entre SENESCYT y consulados españoles, 2024.

Las razones de esta tendencia son diversas. Aparte del idioma, los costos académicos son considerablemente más bajos que en otros destinos, como Estados Unidos o Reino Unido. Además, los títulos oficiales españoles pueden ser registrados sin mayores trabas ante la SENESCYT en Ecuador, lo cual facilita el retorno profesional.

Otra ventaja relevante son las becas. Existen convocatorias abiertas cada año por parte de entidades como la OEA y Planeta Formación, que ofrecen apoyos económicos parciales y totales para estudiantes de América Latina.

Estudiar en España ya no es un sueño inalcanzable. Para muchos ecuatorianos, se ha convertido en un proyecto concreto, con rutas claras y accesibles. La combinación de calidad académica, reconocimiento oficial y apoyo económico ha convertido a España en el nuevo hogar académico de cientos de ecuatorianos cada año.

👉 Consulta esta guía completa de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) para estudiar un posgrado en España, y conoce las becas disponibles para ecuatorianos.

Referencias:

Foreign enrolment in Spanish higher education reached a record high in 2022/23. (2025, January 22). ICEF Monitor – Market Intelligence for International Student Recruitment; ICEF. https://monitor.icef.com/2025/01/foreign-enrolment-in-spanish-higher-education-reached-a-record-high-in-2022-23/

 

(Contenido Externo).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO