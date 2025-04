Estudiantes de medicina de Universidad de Guayaquil efectuaron plantón por falta cupos para materias

Decenas de estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil protagonizaron un plantón frente a las instalaciones de la institución. Con pancartas y consignas, demandaron la apertura de más cupos para el periodo académico 2025-2026. Según los manifestantes, la falta de plazas en materias esenciales afecta a más de 400 alumnos, quienes enfrentan retrasos significativos en su formación. Por ello, los jóvenes expresaron su frustración y urgencia ante una situación que consideran injusta.

Alejandra Rubio, estudiante del sexto semestre, relató su experiencia con evidente indignación. Aprobó todas las materias del quinto semestre, pero solo logró matricularse en cuatro de las siete asignaturas correspondientes al siguiente nivel. “Este problema me retrasa en mi carrera. Si no resuelven esto pronto, corro el riesgo de quedarme atrás”, afirmó.

Asimismo, Raisa Gómez, otra afectada, compartió una situación aún más complicada. No pudo inscribirse en Anatomía 1 el semestre pasado, y ahora tampoco encontró cupo para Anatomía 2. “Esto significa un retraso de dos semestres más. La universidad debe actuar ya”, sentenció.

Otros afectados en la Universidad de Guayaquil

Por su parte, Elizabeth Hidalgo, quien esperaba iniciar su internado este semestre, enfrentó un obstáculo inesperado. No logró matricularse en Pediatría, una asignatura clave para su etapa final. “Una carrera tan extensa no debería detenerse por una sola materia. Para la universidad, esto puede ser un tema burocrático, pero para nosotros significa jugar con nuestro futuro”, expresó con visible emoción.

Casos como el de Elizabeth reflejan la gravedad del problema, que no solo afecta a estudiantes de semestres intermedios, sino también a quienes están a punto de graduarse. Además, el caos se intensificó durante la matrícula extraordinaria, que finalizó el 23 de marzo. Muchos estudiantes intentaron completar su inscripción, pero enfrentaron constantes fallos en el sistema web de la Universidad de Guayaquil.

Doménica Váconez, otra estudiante perjudicada, narró su experiencia: “Pasé horas frente a la computadora, pero la página colapsaba una y otra vez. Al final, solo pude matricularme en tres materias”. Este tipo de dificultades tecnológicas agravó la situación, dejando a numerosos alumnos sin acceso a las asignaturas necesarias para continuar sus estudios.

Se calcula que afectados serían cuatrocientos estudiantes

En este contexto, Edgar Villao, miembro de la Federación de Estudiantes, destacó la magnitud del problema. Según sus estimaciones, más de 400 estudiantes enfrentan trabas para avanzar en su formación. “No pedimos favores, exigimos nuestro derecho a estudiar. La universidad tiene la obligación de garantizar cupos suficientes para todos”, subrayó. Por esta razón, los manifestantes instaron a las autoridades a habilitar más plazas y a establecer un sistema de matrícula más eficiente.

Mientras tanto, el Departamento de Comunicación de la Universidad de Guayaquil evitó emitir declaraciones oficiales. No obstante, fuentes internas aseguraron que la institución planea abrir más cupos y extender los plazos de matrícula. Sin embargo, aún no precisaron fechas ni detalles concretos, lo que genera incertidumbre entre los estudiantes. “Necesitamos soluciones claras y rápidas, no promesas vagas”, reclamó Raisa Gómez durante el plantón.

La situación expone un problema estructural que afecta no solo el presente de los estudiantes, sino también su futuro profesional. La carrera de Medicina, conocida por su exigencia y duración, requiere una planificación rigurosa para evitar este tipo de obstáculos. Por ahora, los alumnos mantienen su postura firme y anunciaron que continuarán con las protestas hasta obtener respuestas definitivas. En definitiva, la Universidad de Guayaquil enfrenta el desafío de resolver esta crisis para garantizar que sus estudiantes puedan cumplir sus metas sin más demoras.

