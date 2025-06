Estrés por desempleo e inseguridad afecta a 7 de cada 10 personas, según Fundación OnCoachin

El desempleo y la inseguridad son dos de las principales causas del estrés en las personas. Con apoyo adecuado, puede ser superada. Así lo señala Melina Milano, presidenta de la Fundación OnCoachin, donde brindan atención psicológicas y otros servicios.

¿Qué servicio ofrece la fundación?

Trabajamos en base a lo que todo es salud mental. Ahí damos atención psicológica, hacemos sesiones de coaching, tenemos terapia de liberación, damos talleres de todo lo que es salud mental, autoestima, entrega de herramientas. Ahora tenemos la creación de las redes de apoyo que se están reuniendo una vez al mes y tenemos el apoyo de los estudiantes de psicología.

¿Cualquier persona puede llegar a la fundación?

Sí, cualquier persona, esa es una de las partes. La otra, es a través de los convenios que hace la Fundación, que es la parte que más motiva al beneficiario porque hay una parte que no paga. La fundación busca generar convenios con diferentes ONGs y la idea es que las personas vengan, tengan el beneficio de una atención psicológica, una terapia de liberación, inclusive masajes relajantes que ayuden a las personas a soltar todo este estrés.

¿Cuáles son las mayores novedades que detectan en los pacientes?

Lo que se está viendo mucho es el estrés por la falta de ingresos económicos, que esto se refleja en la falta de empleo. Y, obviamente, la inseguridad en la que se está viviendo.

En la inseguridad, sí me gustaría rescatar el tema de que no es una inseguridad a la que estamos expuestos quizás nosotros como ciudadanos comunes, sino este tipo de rencillas que hay entre otras personas, pero que nos está afectando, que lo están haciendo en estos sitios públicos donde nosotros no sabemos a la persona que tenemos al lado.

De cada diez pacientes que atienden, ¿cuántos tienen estrés por la falta de empleo y por la inseguridad?

Pudiera decir que aproximadamente siete de cada diez. Y si me limito solamente al venezolano, obviamente el estrés es total (10) por la inseguridad y por la falta de empleo.

¿Hay una salida a este estrés con las terapias?

Sí, obviamente si se entregan herramientas, las personas pueden mirar las cosas diferentes, tener un mejor manejo del estrés.

Nosotros tenemos talleres que los llamamos emprendiendo desde la salud mental porque muchas veces emprendemos desde la necesidad, desde la urgencia y por eso los emprendimientos no se mantienen. Pero cuando yo sé que voy a hacer lo que me gusta, lo que sé hacer, la habilidad que tengo, entonces allí puedo mantenerme más en el emprendimiento.

¿Qué habilidades desarrollan las personas en estos talleres?

Les enseñamos a hacer su modelo de negocio, que vaya asociado a mi conocimiento, a mis habilidades y a las actitudes que tengo para desarrollarlo, que es lo principal. Si yo no tengo las habilidades, la actitud y no me gusta, pues difícilmente voy a avanzar.