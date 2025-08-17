Estrasburgo inicia la Ligue 1 con Kendry Páez como gran expectativa en el clásico del Este

El Racing de Estrasburgo de Kendry Páez arranca su temporada en la Liga 1, visitando al Metz.

Un estreno cargado de rivalidad

El Stade Saint-Symphorien se viste de fiesta. Metz recibe a Estrasburgo en un derbi regional histórico, con pasión, banderas y cánticos que tiñen la tarde de agosto. Metz regresa a primera división tras un ascenso luchado en Ligue 2. Su objetivo es claro: asegurar la permanencia con solidez y aprovechar el apoyo de su público.

Estrasburgo llega con un proyecto más ambicioso. El club apunta a consolidarse en puestos europeos, reforzado por inversiones importantes y con la ilusión de mejorar su séptimo puesto de 2024-2025.

El ambiente en los equipos

Liam Rosenior, técnico del Racing, advirtió que la temporada empieza de cero. “Nous partons de zéro”, repitió, recordando que nada se gana sin esfuerzo. El entrenador confirmó la ausencia de Ismaël Doukouré, apartado por motivos contractuales. También arrastra varias bajas defensivas, aunque confía en la solidez del plantel.

Metz, por su parte, mantiene el bloque que logró el ascenso. Su plan será defender con orden, esperar errores y castigar con contragolpes rápidos.

Expectativas con Kendry Páez

El nombre que más interesa a Ecuador es Kendry Páez. El joven de 18 años llegó cedido del Chelsea para sumar minutos en Europa. El 9 de agosto debutó en un amistoso con Estrasburgo. Fue titular contra Mainz, vistió la camiseta número 16 y mostró personalidad en la mitad de la cancha.

Ese estreno, aunque en el equipo B, confirmó su adaptación progresiva. Desde entonces, Páez trabaja a la par del primer plantel, ganando confianza y espacio en la interna.

¿Juega o no juega Kendry?

Las posibilidades de que Kendry Páez esté en la convocatoria son altas. No aparece en la lista de bajas médicas ni en los descartes disciplinarios. Su lugar más probable es el banquillo. Allí esperará una oportunidad como revulsivo, especialmente si el partido necesita creatividad en la segunda mitad.

Rosenior no adelantó si le dará minutos. Sin embargo, el técnico valoró su capacidad técnica y su energía para romper líneas desde el mediocampo.

Claves del partido

Metz apostará por un bloque bajo y ataques directos. Estrasburgo intentará imponer su jerarquía con posesión, laterales profundos y presión alta sobre la salida rival.

Si el partido se abre, Páez puede marcar diferencia. Su visión y velocidad mental aportan pausas y últimos pases que los delanteros del Racing necesitan. Los aficionados en Alsacia esperan verlo pronto en acción oficial.

Un clásico con sabor europeo

Estrasburgo tiene además la Conference League en el horizonte. Jugará clasificatorios internacionales esta semana, por lo que Rosenior podría rotar piezas y dar minutos a jugadores jóvenes.

Ese contexto favorece al ecuatoriano Kendry Páez. Su ingreso sería lógico en un plantel que necesita piernas frescas y talento en medio de un calendario apretado.

El club apuesta por integrarlo poco a poco. La dirigencia considera que Páez encarna la nueva etapa del Racing: juventud, proyección y respaldo de BlueCo, grupo propietario también del Chelsea.

El duelo entre Metz y Estrasburgo se conoce como el Derbi del Este. Enfrenta a los dos clubes más importantes de la región de Alsacia-Lorena, en la frontera franco-alemana.

La rivalidad se remonta a inicios del siglo XX, cuando ambos equipos comenzaron a disputar la supremacía regional en ligas locales y copas, acentuada por los cambios de soberanía de la zona entre Francia y Alemania. Con el paso de las décadas, el enfrentamiento adquirió un carácter de clásico.

La hinchada del equipo de Kendry Páez

El derbi del Este siempre ofrece un marco distinto. Las ciudades están separadas por menos de 150 kilómetros, lo que intensifica la rivalidad deportiva y cultural.

Miles de hinchas de Estrasburgo viajarán para alentar al equipo. Los de Metz esperan un ambiente hostil para dificultar la visita y sumar sus primeros puntos. El Racing llega como favorito. Tiene mayor inversión, mejor plantel y ambiciones internacionales. Metz confía en la garra del recién ascendido y la energía de su estadio.

Para Páez, el domingo puede marcar un antes y un después. Debutar en Ligue 1, aunque sean pocos minutos, abriría su camino en Europa.

La expectativa está servida: Metz vs Estrasburgo, domingo 17 de agosto, 17:15 en Francia, 10:15 en Ecuador. El clásico del Este espera y Ecuador sueña con ver a su joya.