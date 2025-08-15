Estos son los requisitos para postular a la residencia universitaria de la UTM, en la provincia de Manabí

La Universidad Técnica de Manabí (UTM) inició el proceso de convocatoria y selección para la residencia universitaria de la UTM, correspondiente al periodo académico S2-2025.

El cronograma establece que las postulaciones se recibirán del 22 de agosto al 5 de septiembre. La selección de beneficiarios y entrevistas se desarrollará del 6 al 11 de septiembre.

Posteriormente, el 12 de septiembre se confirmará la aceptación de cupos y el 22 de septiembre se entregarán las habitaciones. La convocatoria dispone de 14 cupos para varones y 14 para mujeres.

Requisitos para acceder a la residencia universitaria de la UTM

Los estudiantes interesados deberán estar matriculados en la UTM y no residir en Portoviejo, salvo situaciones académicas excepcionales. Es necesario cumplir con requisitos académicos y de conducta.

Se priorizará a quienes tengan bajos recursos económicos, excelente rendimiento académico, procedencia de sectores rurales o pertenezcan a grupos de atención prioritaria.

Los postulantes deberán entregar la documentación solicitada en la Secretaría de la Facultad de Ingeniería Agrícola, dentro de los plazos establecidos por la institución.

Obligaciones de quienes accedan a la residencia universitaria de la UTM

Entre las principales obligaciones figura el respeto al reglamento interno y al personal administrativo. Los residentes deberán asistir a reuniones convocadas y cumplir con horarios de ingreso y salida.

El uso adecuado de las instalaciones y el cuidado de las áreas comunes son responsabilidades compartidas. Se prohíbe realizar actos que alteren la convivencia o pongan en riesgo la seguridad.

También se establece la prohibición de consumo de alcohol, drogas y conductas violentas. El incumplimiento de estas normas puede generar sanciones o la pérdida definitiva del cupo.

Residencia universitaria de la UTM: normas de convivencia

La residencia establece reglas estrictas de convivencia. Los estudiantes deben mantener en buen estado sus habitaciones y colaborar en la limpieza de espacios comunes.

El reglamento contempla la obligación de notificar cualquier daño causado en las instalaciones. El costo de reparación deberá ser asumido por el responsable.

Se exige además un comportamiento respetuoso entre residentes, garantizando un ambiente adecuado para el estudio y la vida en comunidad.

A quién está dirigida la convocatoria

El beneficio está destinado a estudiantes de la UTM que requieran hospedaje por motivos académicos. Está enfocado en quienes provienen de lugares lejanos o no cuentan con alojamiento en Portoviejo.

Con ello, la universidad busca brindar apoyo a jóvenes que enfrentan barreras de acceso a la educación superior por razones económicas o geográficas.

Proceso de adjudicación

Una vez recibidas las postulaciones, el Comité de Residencia Universitaria evaluará cada solicitud. La asignación de cupos se realizará con base en los criterios establecidos en el reglamento.

Los estudiantes seleccionados recibirán notificación oficial y deberán confirmar su aceptación antes de la entrega de habitaciones, prevista para el 22 de septiembre.