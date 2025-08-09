Estos son los cuatro feriados nacionales que faltan en Ecuador en lo que resta del año 2025

Ecuador aún cuenta con cuatro feriados nacionales en Ecuador para lo que resta de 2025, según una publicación del Ministerio de Turismo. Estos días de descanso se distribuyen en octubre, noviembre y diciembre, ofreciendo oportunidades para actividades familiares o turismo. El próximo feriado se celebra este lunes, 11 de agosto, por el Primer Grito de Independencia.

El feriado del 10 de agosto, que conmemora el inicio de la independencia en 1809, cae en domingo. La Ley de Feriados lo traslada al lunes 11, permitiendo un día adicional de descanso.

El siguiente feriado, el 9 de octubre, marca la Independencia de Guayaquil de 1820. Al caer en jueves, la ley lo traslada al viernes 10 de octubre. Guayaquil organiza actividades culturales, y las familias aprovechan para viajar o disfrutar de las diversas opciones que ofrece la capital guayasense.

En noviembre se registra uno de los feriados más largos del año

En noviembre, Ecuador enfrenta uno de los feriados más extensos del año. La Independencia de Cuenca, el 3 de noviembre, se celebra el lunes. El Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre, cae en domingo y, según la Ley de Feriados, se traslada al martes 4. Esto crea un puente del sábado 1 al martes 4.

El Día de los Difuntos reúne a familias en cementerios para honrar a sus seres queridos. Cuenca organiza ferias y actos por su independencia. Este feriado largo fomenta el turismo interno, especialmente en la sierra ecuatoriana.

El calendario de feriados nacionales cierra con el de Navidad

El último feriado nacional, Navidad, se celebra el 25 de diciembre. Al caer en jueves, no se traslada, ofreciendo un día de descanso sin puente. Las familias se reúnen para cenas y celebraciones religiosas. Ciudades como Quito y Guayaquil decoran sus calles.

La Ley de Feriados regula los traslados para maximizar el descanso. Si un feriado coincide con domingo, pasa al lunes; si es jueves, al viernes. El Ministerio de Turismo sugiere planificar viajes con antelación. Estos días reflejan la diversidad cultural de Ecuador.

Feriados nacionales en Ecuador: Impacto y preparación

Los feriados impulsan la economía local, beneficiando a hoteles y restaurantes. El puente de noviembre atrae a visitantes principalmete a ciudades a Cuenca, Quito y Guayaquil. Los ciudadanos deben reservar servicios temprano para evitar inconvenientes. Estos días ofrecen un balance entre descanso y tradición.

Sin embargo, aunque los destinos antes descritos lideran en preferencia entre los viajeros, también hay localidades que ofrecen turismo de aventura como Baños de Agua Santa.

Esta localidad de la región Sierra es reconocida por su clima, hospitalidad y parajes andinos. Muchos viajeros la visitan porque pueden disfrutar a pocas horas de la región Amazónica, ya que Macas, provincia de Morona Santiago, se encuentra cerca de Baños, de Tungurahua. La ubicación geográfica de estos destinos han que se conviertan en unos de los favoritos para quienes buscan actividades de aventura.