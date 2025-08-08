Estos son los bonos que entrega el MIES, conoce cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar si eres elegible

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) entrega diversos bonos y pensiones para apoyar a sectores vulnerables en Ecuador. Estas transferencias monetarias buscan mitigar carencias económicas y mejorar la calidad de vida. Los programas priorizan a personas en pobreza, adultos mayores y aquellos con discapacidades. Los interesados deben cumplir requisitos específicos y registrarse en el sistema del MIES.

El Bono de Desarrollo Humano entrega USD 55 mensuales a familias en pobreza o extrema pobreza, según el Registro Social. Los beneficiarios, preferentemente mujeres jefas de hogar de 18 a 64 años, no deben tener seguridad social contributiva, salvo excepciones. Para solicitarlo, deben registrarse en el MIES o en puntos de atención autorizados.

El Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable otorga de USD 55 a USD 150, según el número de hijos menores de 18 años. Está condicionado a cumplir corresponsabilidades en salud y educación. Las familias deben inscribirse en el MIES y actualizar su información en el Registro Social.

Los bonos que entrega el MIES busca brindar apoyo a adultos mayores

La Pensión para Adultos Mayores entrega USD 50 mensuales a personas de 65 años o más sin seguridad social contributiva. Los interesados deben presentar su cédula en las oficinas del MIES. La Pensión Mis Mejores Años ofrece USD 100 a adultos mayores en condiciones similares, con el mismo proceso de solicitud.

La Pensión para Personas con Discapacidad y la Pensión Toda una Vida otorgan USD 50 y USD 100, respectivamente, a personas con discapacidad igual o superior al 40%, certificada por el Ministerio de Salud. Los solicitantes deben registrarse en el MIES con su certificado médico.

El MIES entrega bonos para atención a discapacidades graves

El Bono Joaquín Gallegos Lara, también del MIES, entrega USD 240 mensuales a personas con discapacidades graves o enfermedades raras. Requiere un puntaje específico en el Registro Social y se solicita en el MIES con documentación médica. El cuidador o el beneficiario presenta la solicitud.

La Cobertura de Contingencias ofrece una transferencia única para familias afectadas por desastres naturales, incendios o fallecimientos. Los interesados deben acudir al MIES con documentos que acrediten la emergencia. El Bono de Contingencias, equivalente al 50% de la canasta familiar vital, publicada por el INEC durante el mes en el cual se suscite el evento. El pago se hará por una vez.

La transferencia se otorga por una sola ocasión en los siguientes casos:

Calamidades provocadas por desastres naturales.

Incendios.

Atención Humanitaria por desaparición de personas niños, niñas y adolescentes que quedan en orfandad total a causa del fallecimiento de los padres.

Gastos de Sepelio por el fallecimiento de la persona que es fuente de ingreso y sustento familiar.

Gastos de Sepelio por fallecimiento de personas en accidentes de tránsito.

Gastos de Sepelio por muertes violentas.

Gastos de Sepelio por fallecimientos presentados en Hospitales del Ministerio de Salud Pública.

Personas damnificadas por situaciones extremas de protección especial.

Proceso de solicitud

Para acceder a estos bonos, las personas deben registrarse en el MIES o en puntos de atención, presentando cédula, certificado médico o documentos de emergencia. El Registro Social evalúa la situación socioeconómica. Las oficinas del MIES y su página web ofrecen información detallada.

Los programas reflejan un esfuerzo por apoyar a los más vulnerables. Los beneficiarios deben actualizar sus datos regularmente para mantener las ayudas. El MIES prioriza la transparencia en la asignación de recursos.

Impacto social de los bonos que entrega el MIES

Estas transferencias buscan aliviar las carencias económicas de familias, adultos mayores y personas con discapacidad. Los procesos de solicitud son accesibles, pero requieren documentación precisa.