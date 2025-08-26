COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Vida
Alimentación

Estos son los alimentos que fortalecen el sistema inmunológico y protegen tu salud

La alimentación es clave para un sistema inmunológico fuerte. Aprende a mejorar tus defensas con una dieta equilibrada.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Estos son los alimentos que fortalecen el sistema inmunológico y protegen tu salud
Es importante ser conscientes de los alimentos que le damos a nuestro cuerpo, para poder garantizar una buena salud a largo plazo.
Estos son los alimentos que fortalecen el sistema inmunológico y protegen tu salud
Es importante ser conscientes de los alimentos que le damos a nuestro cuerpo, para poder garantizar una buena salud a largo plazo.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

El sistema inmunológico es el escudo natural del cuerpo. Está compuesto por células, tejidos y órganos que trabajan en conjunto para detectar y neutralizar amenazas. Sin embargo, su eficacia depende en gran medida de los hábitos de vida, y uno de los más determinantes es la alimentación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que una dieta desequilibrada puede debilitar las defensas y aumentar la vulnerabilidad a infecciones. En cambio, una nutrición variada y rica en vitaminas y minerales potencia la capacidad del organismo para responder a agentes externos.

Vitaminas y minerales que hacen la diferencia en el sistema inmunológico

Algunos nutrientes son especialmente reconocidos por su efecto en la inmunidad:

  • Vitamina C: presente en cítricos como naranja, mandarina, kiwi y limón, estimula la producción de glóbulos blancos y actúa como antioxidante.

  • Vitamina D: favorece la respuesta inmune y se obtiene a través de la exposición solar y alimentos como pescado azul, huevo y lácteos fortificados.

  • Zinc: contribuye a la cicatrización y defensa contra virus, se encuentra en mariscos, carnes magras, semillas de calabaza y legumbres.

  • Hierro: fundamental para transportar oxígeno y apoyar la producción de células inmunes; está en carnes rojas, lentejas, espinaca y remolacha.

  • Probióticos: bacterias beneficiosas que refuerzan la flora intestinal, presentes en yogur, kéfir y alimentos fermentados como chucrut.

Frutas y verduras: aliados que no pueden faltar en la alimentación

El consumo regular de frutas y vegetales es esencial. Estos alimentos son ricos en fibra, antioxidantes y fitonutrientes que protegen a las células del daño oxidativo. Según nutricionistas, lo recomendable es incluir al menos cinco porciones diarias, variando los colores para asegurar una amplia gama de nutrientes.
Ejemplos ideales: Pimientos rojos y brócoli, ricos en vitamina C; zanahoria y calabaza, fuentes de betacarotenos que se transforman en vitamina A; espinaca y col rizada, cargadas de hierro y antioxidantes.

Proteínas que fortalecen

Las proteínas son esenciales para la regeneración de tejidos y la producción de anticuerpos. Pueden obtenerse tanto de origen animal como vegetal. Pollo, pescado, huevos y carnes magras son fuentes tradicionales, mientras que lentejas, garbanzos, frijoles y frutos secos aportan proteínas vegetales acompañadas de fibra y minerales.

Hidratación y hábitos complementarios

No solo la comida influye en el sistema inmunológico. La hidratación adecuada es vital para mantener la función celular. Se recomienda beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día. Además, hábitos como dormir entre 7 y 8 horas, realizar actividad física moderada. Reducir el consumo de alcohol y tabaco contribuyen a mantener las defensas fuertes.

Los expertos enfatizan que no existe un “súper alimento” que por sí solo evite enfermedades. Lo realmente eficaz es llevar una alimentación variada, equilibrada y constante. Incluir una amplia gama de frutas, verduras, granos integrales, proteínas y grasas saludables garantiza el aporte de todos los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Inter Miami con Messi enfrenta a Orlando City en la semifinal de Leagues Cup 2025

Estos son los alimentos que fortalecen el sistema inmunológico y protegen tu salud

Incrementan las cifras de muertes por accidentes de tránsito en Santo Domingo de los Tsáchilas

El sector lácteo en Ecuador mueve USD 1.400 millones al año y Manabí apuesta por valor agregado

La detección temprana y el seguimiento médico evitan efectos graves de la diabetes gestacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Inter Miami con Messi enfrenta a Orlando City en la semifinal de Leagues Cup 2025

Estos son los alimentos que fortalecen el sistema inmunológico y protegen tu salud

Incrementan las cifras de muertes por accidentes de tránsito en Santo Domingo de los Tsáchilas

El sector lácteo en Ecuador mueve USD 1.400 millones al año y Manabí apuesta por valor agregado

La detección temprana y el seguimiento médico evitan efectos graves de la diabetes gestacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Inter Miami con Messi enfrenta a Orlando City en la semifinal de Leagues Cup 2025

Incrementan las cifras de muertes por accidentes de tránsito en Santo Domingo de los Tsáchilas

El sector lácteo en Ecuador mueve USD 1.400 millones al año y Manabí apuesta por valor agregado

La detección temprana y el seguimiento médico evitan efectos graves de la diabetes gestacional

CNE pedirá a la Corte Constitucional que le permita unificar referéndum sobre bases militares y financiamiento a partidos políticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO