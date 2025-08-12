Estos son los 7 cargos que busca aclarar ‘Fito’ en Estados Unidos

La defensa de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, afronta un complejo panorama legal. Mientras el narcotraficante espera una próxima audiencia, su equipo legal realiza diligencias para aclarar los cargos que enfrenta en Estados Unidos.

Los abogados también manejan una estrategia enfocada en la defensa y el bienestar del detenido, buscando condiciones carcelarias adecuadas para el líder de ‘Los Choneros‘, según informaron a diario El Universo.

‘Fito’: delitos vinculados al narcotráfico y tráfico de armas

Según la justicia estadounidense, Adolfo Macías, alias ‘Fito’, enfrenta un total de siete cargos en aquel país. Los delitos giran en torno al narcotráfico y el uso de armas de fuego.

La lista de cargos incluye: conspiración para la distribución internacional de cocaína, la distribución de la droga en sí y el uso de armas para promover el tráfico de estupefacientes. La justicia estadounidense imputa también el contrabando y la importación ilegal de armas, además de la conspiración para comprar estos elementos a través de testaferros. El séptimo cargo involucra su participación en una cadena de tráfico de armas y drogas.

El abogado Alexei Schacht, defensor de ‘Fito’, reveló al citado medio su enfoque actual. El jurista informó que busca mejorar las condiciones de reclusión para su cliente. Específicamente, pide acceso a visitas familiares, llamadas telefónicas y la atención médica necesaria.

La defensa también aseguró que el líder de ‘Los Choneros‘ no ha proporcionado ninguna clase de información al Gobierno de Estados Unidos hasta el momento.

Enfoque de la defensa del líder de ‘Los Choneros’ y futura audiencia

Por otro lado, Schacht indicó en la entrevista que ha mantenido conversaciones activas con fiscales estadounidenses sobre las condiciones médicas de ‘Fito’. Y es que al momento de su captura en Manabí, el pasado 25 de junio del 2025, las autoridades ecuatorianas lo diagnosticaron con gastritis y diabetes, por lo que busca garantizar el tratamiento adecuado para su cliente.

La extradición de ‘Fito’ desde Ecuador, el pasado 20 de julio del 2025, lo llevó a una primera comparecencia ante la jueza Vera M. Scanlon, del Distrito Este de Nueva York, donde Macías se declaró no culpable de los graves delitos imputados.

El próximo paso crucial de ‘Fito’ en Estados Unidos será la audiencia ante el juez Frederic Block, programada para el 19 de septiembre del 2025 a las 14:30. Este encuentro definirá el curso de su caso y la estrategia para aclarar los cargos que enfrenta en Estados Unidos. (07)