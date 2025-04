Estos son las películas y series en estreno que puedes disfrutar este fin de semana

Una ola de estrenos de cine y streaming llega con fuerza desde este 11 de abril. Rami Malek, Viola Davis, John Lennon y más estrellas brillan en cines y también en plataformas de streaming como Amazon Prime, Hulu y Disney+. Estas películas y series prometen tenerte pegado a la pantalla durante este fin de semana, tanto que rechazarás cualquier otro plan. Aquí te recomendamos algunos para una maratón.

El entretenimiento se puso en modo full. Primero, Rami Malek encabeza The Amateur, una película de espionaje que te pega al asiento. Él es Charlie Heller, un genio de la CIA que descifra códigos en un sótano de Langley. Todo cambia cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres. Sus jefes le dicen que olvide vengarse, pero él no escucha, agarra sus cosas y se lanza a una misión global para encontrar a los culpables. Sin ser un asesino nato, usa su cerebro para esquivar a la CIA y a los malos. Con Rachel Brosnahan, Laurence Fishburne y el hispano Adrián Martínez en el elenco, esta película que desde hoy, 10 de abril, está en cines y promete acción a tope.

Luego, en Amazon Prime Video, Viola Davis se transforma en la presidenta de EE. UU. en la película G20. La trama arranca con un ataque brutal en la cumbre del G20, donde ella es la única líder que escapa. Ahora, los enemigos la quieren fuera del juego, pero Viola no se rinde: pelea por su familia, su país y el orden mundial. Dirigida por la mexicana Patricia Riggen, esta cinta es un shot de adrenalina que no te deja parpadear. ¡Ya está disponible para que la maratonees!

Más películas y series por ver

Si buscas algo más profundo, One to One: John & Yoko te lleva al Nueva York de los 70. La película documental arranca con el único concierto completo de John Lennon post-Beatles, el 30 de agosto de 1972 en el Madison Square Garden, junto a Yoko Ono. Kevin Macdonald dirige esta joya que recorre 18 meses clave de la pareja, desde que se mudaron al West Village en 1971. Con imágenes inéditas, es un viaje nostálgico que se podrá ver en cines desde el 11 de abril.

Para los que quieren hechos reales, Titanic: The Digital Resurrection (la resurrección digital) llega el 12 de abril a Hulu y Disney+. Este documental de National Geographic usa 715 mil imágenes y videos 4K, capturados tras tres semanas explorando los restos del Titanic. A 113 años del naufragio, muestra cómo fueron las últimas horas del barco y hasta desmiente algunas ideas populares. En 90 minutos, te metes de lleno en la tragedia más famosa del mar.

Y ojo, que HBO no se queda atrás. The Last of Us (El último de nosotros): Temporada 2 vuelve este 13 de abril con 7 episodios nuevos. Pedro Pascal y Ellie enfrentan un mundo aún más salvaje, cinco años después de la primera entrega. Si te maravilló la temporada pasada de la serie, esta viene con más drama, tensión y momentos que te van a dejar loco. ¡A marcar el calendario!

Estos estrenos llegan en un momento dulce para el cine y las series. The Amateur trae vibras de thrillers clásicos como El caso Bourne, mientras G20 le da un giro moderno a las pelis de acción política. Los documentales, por su parte, siguen la onda de éxitos como The Beatles: Get Back, apelando a los fans de la historia y la música. Ya sea en el cine o desde el sofá, tienes de todo: espionaje, acción, nostalgia y hasta un naufragio épico. ¿Cuál vas a ver primero?