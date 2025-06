Esteban Paz critica gestión de la FEF y aboga por una Federación inclusiva

Esteban Paz, presidente de Leones del Norte, expresó críticas a la gestión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), liderada por Francisco Egas, enfatizando la necesidad de una federación inclusiva, aunque descartó ser candidato a la presidencia para las elecciones de 2026.

Críticas a la gestión actual

Paz expresó su preocupación por la desconexión entre la FEF y la afición, pese a la clasificación de Ecuador al Mundial 2026. “Una clasificación al Mundial debería llegar con una algarabía más fuerte de parte de la afición”, afirmó. Según Paz, la actual gestión excluye a quienes tienen opiniones distintas. “A los que no pensamos igual nos dejan al margen, nos excluyen”, señaló, abogando por una federación que promueva el fair play y la inclusión.

Paz destacó que no es momento de exacerbar críticas, reconociendo logros como la clasificación mundialista, pero insistió en la necesidad de cambios estructurales. “La FEF es de todos, no debe ser exclusiva”, subrayó, criticando la exclusión de dirigentes con visiones opuestas.

Sin candidatura confirmada

El dirigente aclaró que no es candidato a la presidencia de la FEF ni busca serlo en el corto plazo. “Hoy no soy candidato ni busco ser candidato”, afirmó, enfocándose en su labor con Leones del Norte, club de la Serie B ecuatoriana. Sin embargo, no cerró la puerta a una futura postulación: “Si estoy dispuesto a criticar, debo tener la capacidad de dar el salto adelante y trabajar”. Paz enfatizó que cualquier candidatura surgiría de un proyecto colectivo entre dirigentes.

Paz reveló que ha sostenido reuniones con otros dirigentes para discutir la situación del fútbol ecuatoriano. “Es importante seguir reuniéndonos con distintos actores para encontrar un común denominador”, dijo, buscando un proyecto que fortalezca la estructura deportiva de la FEF .

Visión para el fútbol ecuatoriano

El exdirigente de Liga de Quito propuso que la FEF debe trabajar en conjunto con los clubes para implementar ideas que beneficien al fútbol nacional. “Los dirigentes tenemos muy buenas ideas, lo que hay que hacer es ponerlas en práctica en un proyecto que funcione”, señaló. Su visión incluye un modelo inclusivo que fomente la unidad y el desarrollo del fútbol formativo.

Paz también destacó la importancia de un proyecto sólido antes de definir candidaturas. “No es momento de decir ‘yo quiero, yo soy’. Es momento de aglutinar ideas”, afirmó, priorizando un plan colectivo sobre ambiciones personales.

Las elecciones de la FEF

Las elecciones de la FEF están programadas para el segundo semestre de 2026, cuando culmina el segundo mandato de Francisco Egas, quien no podrá postularse a la reelección según los estatutos. Además de Paz, nombres como Jaime Estrada, José Francisco Cevallos y Miguel Ángel Loor han surgido como posibles candidatos, según reportes. La oposición busca un cambio en la dirección del fútbol ecuatoriano, criticando aspectos como la gestión de convocatorias y la relación con LigaPro.