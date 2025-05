Este viernes será el evento: sanar, crecer y brillar. Conozca de qué se trata

El Movimiento de Mujeres de Portoviejo alista el evento «sanar, crecer y brillar», que se realizará este viernes en Portoviejo. Jenny Matute de Díaz, Coordinadora de este Movimiento, explicó los detalles de este evento.

¿Cuál es la actividad que van a realizar?

Todos los años, por el mes de mayo, realizamos un evento para la mujer. Este año nuestro énfasis es sanar, crecer y brillar.

¿Y cuál es el objetivo?

Es mostrarle a la mujer su autenticidad, rescatando valores que de pronto hemos perdido. Hoy en día de pronto la mujer está copiando patrones de otras personas, dejando de ser ellas mismas y olvidándonos del valor que nosotros podemos tener dentro de lo que Dios nos creó.

Nos creó únicas, nos creó mujeres que somos capaces de emprender, de hacer las cosas mucho más de lo que nosotros nos imaginamos.

Mencionaba que tienen más de 30 años aproximadamente realizando este evento. ¿Cuáles son los resultados que han visto en cada año que organizan este tipo de eventos?

La mayor parte de las mujeres que han asistido a nuestro evento, los comentarios que hemos recibido son muy favorables. ¿Por qué? porque llevamos a la concientización. Digamos que hay pocas de ellas que se vinculan al centro ecuatoriano de teoterapia integral, porque nosotros trabajamos durante todo el año por las familias, por los jóvenes.

Tenemos grupos especializados, dándole lo que es la teoterapia, que es el tratamiento de Dios para el hombre. Básicamente nuestro trabajo no solamente son dos veces al año, son 365 días que nosotros trabajamos por el bien de la familia. Creemos en la familia como un diseño de Dios.

También por eso trabajamos por ella, para que cada día la familia vuelva a unirse, vuelva a encontrarse, tenga esos ambientes y sobre todo esos espacios de paz y de reconciliación.

¿Cuáles son esos hallazgos que han detectado dentro del hogar, dentro de la familia?

Bueno, los hijos criándose solos por la ausencia de los padres. Quizás porque los padres estamos queriendo darles lo mejor a nuestros hijos y nos hemos olvidado de entregarles a ellos un poquito de tiempo, centrándonos en su educación espiritual sobre todo.

¿Y cuáles serían los riesgos?

Hay muchos riesgos. El abandono, rechazo, drogadicción. Participan en grupos que no están bien dentro de la sociedad y terminamos perdiéndolos, y eso es lo que hoy en día estamos viendo en la mayoría de nuestros hijos. Por eso nosotros trabajamos por ello, para recordarle en este caso a la mujer el papel fundamental que juega dentro de la familia.

¿Todos estos temas lo tratan en este evento?

Exactamente. En este evento, como le decía, el énfasis es sanar, crecer y brillar. La mujer que no es sana no puede ayudar a los demás. Una mujer que no experimenta sanidad siempre va a vivir llena de cicatrices que va a lastimar también a otros.

Una mujer que ha sido rechazada, una mujer que ha vivido el impacto del rechazo en su hogar, obviamente que va a hacer lo mismo con sus hijos. Y es así, un círculo que se va repitiendo, se va repitiendo y vemos hoy los resultados en nuestra sociedad.

¿Cuándo será el evento que realizarán y quiénes podrán participar?

Nosotros esperamos un lleno total en el salón de bellavista club, será el viernes 16 de mayo. Nuestro evento empezará a partir de las 19h00, pero por primera vez tenemos una feria de emprendimiento de muchas mujeres. Están participando alrededor de 20 mujeres mostrándonos los emprendimientos.

La feria de emprendimiento se va a abrir a partir de las 17h00, por lo cual quiero invitarles a todos que nos demos cita en ese lugar y que también formemos parte de esta primera feria de emprendimiento.

¿Qué productos podrán encontrar las personas en esta feria?

Bisutería, pueden encontrar emprendimientos para las mascotas, también va a haber helados, todo lo que es bocaditos y muchas otras cosas más. Como es la primera feria que estamos organizando, las emprendedoras son de Portoviejo.

¿Qué más habrá en este evento?

La invitación está para todas las mujeres, para que puedan venir de todos los rincones de nuestra provincia a participar de este evento. Contará con danzas, teatro, música, con una serenata, porque obviamente que estamos festejando en el mes de mayo el día de la madre y sobre todo lo que nos caracteriza un mensaje reflexivo, que lleve a la concientización del rol protagónico de la mujer en la sociedad.