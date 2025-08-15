COMUNIDAD POR USD 1
Este viernes 15 de agosto, Cuenca afrontará un clima fresco y con lluvias intermitentes

Este viernes, el clima en Ecuador se caracterizará por nubes y lluvias moderadas. Prepárate para un día fresco y húmedo.
Este viernes 15 de agosto, Cuenca afrontará un clima fresco y con lluvias intermitentes
En la capital azuaya, el pronóstico indica temperaturas entre 8 y 18 °C.
Este viernes 15 de agosto, Cuenca afrontará un clima fresco y con lluvias intermitentes
En la capital azuaya, el pronóstico indica temperaturas entre 8 y 18 °C.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Este viernes 15 de agosto, gran parte del Ecuador vivirá un clima marcado por cielos nublados y lluvias moderadas. La Costa y la Sierra compartirán un patrón climático similar, aunque con matices propios de cada región. En Cuenca, se espera un día típico de temporada: fresco, húmedo y con precipitaciones posibles, lo que influirá en las actividades cotidianas de sus habitantes.

Cuenca: nubosidad y temperaturas frescas

En la capital azuaya, el pronóstico indica temperaturas entre 8 y 18 °C y un cielo completamente cubierto durante todo el día. La probabilidad de lluvia es del 50 %, con mayor posibilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche.

La humedad alta y la cobertura nubosa generarán una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda vestir en capas, usar ropa impermeable y mantener a mano un paraguas. Estas condiciones, aunque habituales en esta época del año, podrían generar incomodidades para quienes se trasladen a pie o en transporte público.

Costa: calor moderado y lluvias dispersas

En Portoviejo, el día se presentará nublado, con temperaturas entre 21 y 28 °C y una probabilidad de lluvias del 55 % que podría concretarse en lloviznas intermitentes.

Manta tendrá un panorama similar, con temperaturas entre 20 y 27 °C, cielo cubierto y un 40 % de posibilidad de precipitaciones.

En Guayaquil, las mínimas serán de 21 °C y las máximas de 29 °C, con nubosidad persistente y un 50 % de probabilidad de lluvias.

Quito: clima fresco y con lluvias

La capital ecuatoriana presentará temperaturas que oscilarán entre 8 y 17 °C, cielo nublado y un 45 % de probabilidad de lluvia. El ambiente será fresco y húmedo, lo que podría incidir en la movilidad y en las actividades al aire libre.

Radiación solar: el riesgo persiste bajo las nubes

A pesar de la cobertura nubosa, la radiación UV podría alcanzar niveles moderados a altos en distintas zonas del país, incluida la Sierra. La protección solar sigue siendo necesaria: se recomienda el uso de bloqueador, gafas con filtro UV y sombrero para prevenir daños a la piel y la vista.

Recomendaciones finales

En Cuenca, así como en otras ciudades serranas, será fundamental planificar las actividades considerando la posibilidad de lluvias y el descenso de la sensación térmica. En la Costa, aunque el calor será moderado, la nubosidad y la humedad dominarán la jornada. Mantenerse informado con las actualizaciones meteorológicas y protegerse de la radiación es clave para evitar inconvenientes.

