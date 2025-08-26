COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Educación

Estas son las únicas universidades ecuatorianas que cumplen con el requisitos impuestos por Argentina tras escándalo en examen de residencias médicas

UDLA, UIDE y PUCE son las únicas universidades ecuatorianas acreditadas por la WFME. Sus títulos de Medicina son válidos en Argentina tras nuevas exigencias.
Estas son las únicas universidades ecuatorianas que cumplen con el requisitos impuestos por Argentina tras escándalo en examen de residencias médicas. (Pexels)
Estas son las únicas universidades ecuatorianas que cuentan con la exigencia que impuso Argentina tras escándalo en examen de residencias médicas. (Pexels)
Estas son las únicas universidades ecuatorianas que cumplen con el requisitos impuestos por Argentina tras escándalo en examen de residencias médicas. (Pexels)
Estas son las únicas universidades ecuatorianas que cuentan con la exigencia que impuso Argentina tras escándalo en examen de residencias médicas. (Pexels)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

[email protected]

La crisis en los programas de residencia médica en Argentina derivó en una decisión oficial: exigir que los médicos extranjeros provengan de universidades acreditadas por la Federación Mundial de Educación Médica (WFME). Tres universidades ecuatorianas cuentan con esta acreditación.

La medida busca reforzar transparencia y calidad, tras detectarse irregularidades en los exámenes aplicados a profesionales foráneos. Esto afecta directamente a los médicos ecuatorianos.

Las únicas universidades ecuatorianas con acreditación WFME

Entre las universidades ecuatorianas con esta acreditación se encuentran las siguientes instituciones de educación superior: Universidad de Las Américas (UDLA), la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). De acuerdo con los comunicados oficiales de estas instituciones, el reconocimiento garantiza que los títulos cumplen con estándares internacionales y son válidos en Argentina.

La UDLA informó que fue la primera Facultad de Medicina en Ecuador en obtener la acreditación internacional del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), organismo avalado por la WFME. El comunicado precisa que este aval, vigente hasta 2029, asegura que sus egresados cumplen con los más altos estándares académicos y tienen reconocimiento internacional.

Estas son las 10 mejores universidades de Ecuador en el 2025, de acuerdo a SCImago Institutions Rankings

Otras universidades ecuatorianas con acreditación de la WFME

La UIDE, en su comunicado oficial, también confirmó que su carrera de Medicina posee la acreditación internacional reconocida por la WFME. El organismo responsable fue igualmente el COMAEM, lo que garantiza que el programa cumple parámetros globales de calidad y que los títulos tienen validez en Argentina.

La PUCE obtuvo la acreditación WFME en 2024, con vigencia hasta 2033. El informe de evaluación incluyó criterios sobre prácticas clínicas, investigación y programas académicos, todos ajustados a estándares internacionales. De esta manera, los egresados de la PUCE a partir de 2024 son reconocidos oficialmente como graduados de una universidad acreditada por la WFME.

Implicaciones para estudiantes y egresados

Con la decisión argentina, solo los médicos que se formen en estas tres instituciones podrán participar en los procesos de residencia médica de ese país. Quienes provengan de universidades ecuatorianas sin acreditación WFME enfrentarán limitaciones para acceder a estas oportunidades internacionales.

Conclusión objetiva

La UDLA, la UIDE y la PUCE son actualmente las únicas universidades ecuatorianas que cumplen con la acreditación WFME. Sus títulos de Medicina tienen validez internacional y, en particular, cumplen los nuevos requisitos exigidos en Argentina tras el escándalo en las residencias médicas.

