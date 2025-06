Estas son las principales razones por las que se anulan cupos en unidades educativas municipales

La Municipalidad de Quito ha detallado las principales razones por las que se anulan cupos en sus unidades educativas municipales, afectando a aspirantes que no cumplen con los requisitos esenciales durante el proceso de matrícula 2025, que se lleva a cabo del 12 de junio al 1 de julio de 2025, buscando mantener un proceso transparente y ordenado en la asignación educativa.

Razones clave para la anulación de cupos

La adjudicación de cupos en las unidades educativas municipales es un proceso riguroso. No obstante, algunos participantes pueden perder su lugar. La razón principal es no cumplir con la zonificación requerida. Esto significa no residir dentro de los dos kilómetros a la redonda del plantel asignado. Es un requisito fundamental.

Otra causa importante es presentar documentos incorrectos. Esto incluye documentos diferentes a los solicitados. También se anulan cupos por no enviar la documentación habilitante en el plazo establecido. La información falsa o incompleta también es motivo de anulación automática. La precisión es vital.

Proceso de matrícula 2025: detalles cruciales

El proceso de matrícula oficial se desarrolla del 12 de junio al 1 de julio de 2025. Las familias deben enviar todos los requisitos. Esto se hace por correo electrónico. El correo lo reciben al momento de la inscripción. Es crucial incluir todos los documentos en un solo archivo PDF. Este archivo no debe superar los 8 MB.

Entre los documentos requeridos están el certificado de inscripción. También se piden los documentos de identidad del aspirante y su representante. Una planilla de luz actualizada es necesaria. No debe tener protección de datos. Además, se solicitan documentos escolares. Estos dependen del grado a cursar. También se pide documentación adicional. Esto aplica según el caso. Ejemplos incluyen discapacidad o migración.

Acciones municipales para robustecer la educación

Si los documentos no se presentan correctamente, el cupo se anula. También si se presentan fuera del plazo. O si tienen datos erróneos. La anulación es automática. El Municipio de Quito recuerda a las familias la importancia de revisar los lineamientos. También de cumplir con los plazos. Esto garantiza el derecho a una educación de calidad.

La municipalidad ha realizado importantes inversiones. Compró 35 mil libros para equipar 16 bibliotecas. El monto fue de USD 572 mil. El Subsistema Municipal tiene 1.500 maestros y 24 mil estudiantes. Entregó 53 pantallas táctiles en la Unidad Educativa Quitumbe. La inversión fue de USD 206.700. Para 2025 se entregarán 174 más. La Unidad Educativa Sebastián de Benalcázar recibió USD 600 mil. Esto fue para infraestructura deportiva. Incluyó pista y muro externo. Se ofrece atención médica y nutrición en todos los planteles.