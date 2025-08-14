COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Gobierno

Estas son las preguntas de referéndum y de consulta popular que Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional

El máximo órgano constitucional tiene ahora la tarea de revisar y definir el procedimiento para que estas opciones puedan llegar a votación popular.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Estas son las preguntas de referéndum y de consulta popular que Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional
La Corte Constitucional definirá si las preguntas del presidente Noboa pasan a votación en diciembre.
Estas son las preguntas de referéndum y de consulta popular que Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional
La Corte Constitucional definirá si las preguntas del presidente Noboa pasan a votación en diciembre.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El presidente Daniel Noboa remitió a la Corte Constitucional cuatro preguntas de referéndum con sus respectivos anexos para ser evaluadas. Estas preguntas buscan realizar enmiendas a la Constitución, enfocadas en aspectos laborales, políticos y judiciales fundamentales para el país.

Las preguntas del referéndum de Daniel Noboa incluyen temas como la contratación laboral por horas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Asimismo, la reducción del número de asambleístas y el control político a los jueces de la Corte Constitucional.

Adicionalmente, el mandatario envió una consulta popular sobre el funcionamiento de salas de juego y casinos en establecimientos hoteleros cinco estrellas. Este conjunto de preguntas buscan un impacto directo en la estructura del país. La Corte Constitucional debe revisar todos los documentos anexos para pronunciarse sobre la vía procesal a seguir.

Detalles clave de las preguntas de referéndum

Estas son las preguntas de referéndum que envió el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional:

  1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas, únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

  2. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

  3. ¿Está usted de acuerdo con transferir y adecuar los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, y como consecuencia de esto, suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, enmendando la Constitución de la República del Ecuador de conformidad con el anexo de la pregunta?

  4. ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

Estas preguntas forman parte del núcleo central para el referéndum, las cuales podrían cambiar muchos aspectos políticos y sociales en Ecuador.

Consulta popular sobre casinos y su impacto social

Además, se plantea la siguiente pregunta para consulta popular:

¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del veinte y cinco por ciento (25 %) de sus ventas por esta actividad, para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley?

Los anexos que acompañan estas preguntas constan en los documentos oficiales enviados por Noboa a la Corte Constitucional. El máximo órgano constitucional tiene ahora la tarea de revisar y definir el procedimiento para que estas opciones puedan llegar a votación popular.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO