Estas son las 20 canciones de ‘Tropicoqueta’, el nuevo álbum de Karol G

La cantante colombiana Karol G estrenó su álbum ‘Tropicoqueta’, que contiene 20 temas musicales como un homenaje a sus raíces latinas y la música que marcó su infancia.

Las nuevas canciones de ‘La Bichota’ combinan géneros tradicionales con colaboraciones internacionales, reflejando su evolución artística tras el éxito de ‘Mañana Será Bonito’ en 2023.

Karol G ahora es ‘Tropicoqueta’

‘Tropicoqueta’ marca el quinto álbum de estudio de Karol G, lanzado a través de Bichota Records e Interscope. El proyecto, anunciado en junio de 2025, se presentó con un video en Instagram donde la artista lució un atuendo inspirado en ritmos tropicales.

La producción incluye instrumentos en vivo y explora géneros como vallenato, cumbia, mambo y merengue, según detalles compartidos por la cantante en redes sociales.

El álbum consta de 20 canciones, con una duración aproximada de 1 hora y 20 minutos. La lista incluye:

La Reina Presenta. Ivoony Bonita. Papasito. Latina Foreva. Dile Luna feat. Eddy Lover. Cuando me Muera Te Olvido. Coleccionando Heridas feat. Marco Antonio Solís. Un Gatito Me Llamó. Amiga Mía feat. Greeicy. Bandida Entrenada. Ese Hombre es Malo. A su Boca la Amo. Verano Rosa feat. Feid. No Puedo Vivir Sin Él. Tu Perfume. FKN Movie feat. Mariah Angelo. Se Puso Linda. Viajando Por El Mundo feat. Manu Chao. Si Antes Te Hubiera Conocido. Tropicoqueta.

Además de los ritmos musicales que Karol G explora en este nuevo álbum, lo que más ha sorprendido son los artistas con los que colaboró. Uno de ellos es Marco Antonio Solís, músico mexicano de 65 años reconocido por sus letras románticas.

Contexto de la producción

Karol G comenzó a trabajar en ‘Tropicoqueta’ en agosto de 2023, durante la gira de ‘Mañana Será Bonito’, que incluyó paradas en Europa y América.

La artista grabó en estudios de Los Ángeles y Bogotá, colaborando con productores como Edgar Barrera y Ovy on the Drums. El álbum sigue al documental ‘Tomorrow Was Beautiful’ en Netflix, estrenado en mayo de 2025, que documentó su trayectoria reciente. ‘Tropicoqueta’ se presenta como un retorno a los sonidos que influyeron en su crecimiento, según declaraciones en entrevistas.

¿Dónde escuchar ‘Tropicoqueta’?

Desde su estreno, ‘Tropicoqueta’ está disponible en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube, donde el video de ‘Latina Foreva’ acumula millones de vistas.

El álbum incluye dos sencillos previos, ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ y ‘Latina Foreva’, que forman parte de los 20 temas. No se han anunciado fechas para presentaciones en vivo, pero la artista ha prometido detalles pronto.

Karol G y el video de ‘Papasito’

Por otra parte, la artista estreno este viernes el video oficial de su tema ‘Papasito’ en Youtube. “De todas las canciones que tiene el álbum, no podría hacer un top 5 de favoritas porque cada vez, dependiendo del mood, vibro más con unas o con otras … pero esta canción, Papasito, definitivamente es mi #1! Es un techno Merengue Venezolano, inspirado en una de mis orquestas favoritas Los Melódicos y las vocalistas femeninas que pasaron por ahí!”, dijo sobre el tema musical.