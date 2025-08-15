COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

En 2024, Ecuador contó con 189.012 médicos en el sector público, destacando medicina familiar y pediatría, según datos del Ministerio de Salud. Conozca cuáles son las 10 especialidades con mayor cantidad de profesionales.
Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador. (Pexels)
Cinthya Chanatasig

Cinthya Chanatasig

En el 2024, el servicio de salud pública de Ecuador brindó atención a los usuarios con 189 mil 12 médicos, muchos con especialidad, distribuidos entre el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública y Planta Central del Ministerio de Salud Pública.

Del total de profesionales de la salud, 143 mil 564 registraron título de tercer nivel, mientras 45 mil 448 poseían título de cuarto nivel. Entre los profesionales se encuentran médicos nacionales y extranjeros. Del total de médicos que estuvieron vinculados al sector de salud pública durante el 2024, 31 mil 389 registraban especialidad y 17 mil 638 poseían maestría.

Los embarazos en adolescentes de entre 10 y 14 años se incrementaron en Ecuador durante el 2024, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud

A continuación conozca cuáles son las especialidades médicas con la mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud pública.

  • Medicina familiar y comunitaria 4.038
  • Pediatría 3.293
  • Ginecología y obstetricia 2810
  • Medicina interna 1958
  • Anestesiología, reanimación y terapia del dolor 1886
  • Cirugía general 1884
  • Ortopedia y traumatología
  • Salud pública 1.058
  • Imagenología 995
  • Medicina crítica y cuidados intensivos 828

En Ecuador, además de profesionales de la salud ecuatorianos, hubo en el sector público 9921 médicos extranjeros durante el 2024, de acuerdo a datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública. De aquella cifra, 4.808 poseen títulos de cuarto nivel.

Dentro del servicio de salud pública también hay especialidades con menor cantidad de profesionales especializados, tal es el caso de neurología oncológica, especialidad que cuenta con una cifra de dos profesionales a escala nacional, dentro del servicio de salud pública. Asimismo, en igual cantidad de profesionales se encuentran la especialidad de neuroendocrinología y nutrición clínica pediátrica.

En el caso de otras especialidades, solo se registró un especialista, se trata de especialidades como: anatomía humana, anestesiología cardio torácica, cirugía maxilofacial, cirugía cardiaca pediátrica, cirugía de piso pélvico, virología y otras.

En Ecuador hay seis hospitales de especialidades, entre estos se encuentran las siguiente casas de salud:

  • Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín – Quito

  • Hospital de Especialidades José Carrasco Ortega – Cuenca

  • Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo – Guayaquil

  • Hospital de Especialidades Eugenio Espejo – Quito

  • Hospital de Especialidades General Abel Gilbert Pontón – Guayaquil

  • Hospital de Especialidades de Portoviejo – Manabí

La red de salud pública de Ecuador, además de contar con hospitales, brinda atención a los usuarios mediante los centros de salud que se encuentran ubicados estratégicamente en zonas rurales como urbanas. En el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), hay unidades médicas del Seguro Campesino para brindar atención a los afiliados que, en su mayoría, habitan en zonas rurales del país.

Aunque en Ecuador seis hospitales cuentan con la designación de “especialidades“, otras casas de salud, tanto del Ministerio de Salud, como de los seguros sociales de Fuerzas Armadas, Policía Nacional e IESS brindan atención en especialidades médicas.

