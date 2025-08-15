Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

En el 2024, el servicio de salud pública de Ecuador brindó atención a los usuarios con 189 mil 12 médicos, muchos con especialidad, distribuidos entre el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública y Planta Central del Ministerio de Salud Pública.

Del total de profesionales de la salud, 143 mil 564 registraron título de tercer nivel, mientras 45 mil 448 poseían título de cuarto nivel. Entre los profesionales se encuentran médicos nacionales y extranjeros. Del total de médicos que estuvieron vinculados al sector de salud pública durante el 2024, 31 mil 389 registraban especialidad y 17 mil 638 poseían maestría.

A continuación conozca cuáles son las especialidades médicas con la mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud pública.

Medicina familiar y comunitaria 4.038

Pediatría 3.293

Ginecología y obstetricia 2810

Medicina interna 1958

Anestesiología, reanimación y terapia del dolor 1886

Cirugía general 1884

Ortopedia y traumatología

Salud pública 1.058

Imagenología 995

Medicina crítica y cuidados intensivos 828

En Ecuador, además de profesionales de la salud ecuatorianos, hubo en el sector público 9921 médicos extranjeros durante el 2024, de acuerdo a datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública. De aquella cifra, 4.808 poseen títulos de cuarto nivel.

Dentro del servicio de salud pública también hay especialidades con menor cantidad de profesionales especializados, tal es el caso de neurología oncológica, especialidad que cuenta con una cifra de dos profesionales a escala nacional, dentro del servicio de salud pública. Asimismo, en igual cantidad de profesionales se encuentran la especialidad de neuroendocrinología y nutrición clínica pediátrica.

En el caso de otras especialidades, solo se registró un especialista, se trata de especialidades como: anatomía humana, anestesiología cardio torácica, cirugía maxilofacial, cirugía cardiaca pediátrica, cirugía de piso pélvico, virología y otras.

En Ecuador hay seis hospitales de especialidades, entre estos se encuentran las siguiente casas de salud:

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín – Quito

Hospital de Especialidades José Carrasco Ortega – Cuenca

Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo – Guayaquil

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo – Quito

Hospital de Especialidades General Abel Gilbert Pontón – Guayaquil

Hospital de Especialidades de Portoviejo – Manabí

La red de salud pública de Ecuador, además de contar con hospitales, brinda atención a los usuarios mediante los centros de salud que se encuentran ubicados estratégicamente en zonas rurales como urbanas. En el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), hay unidades médicas del Seguro Campesino para brindar atención a los afiliados que, en su mayoría, habitan en zonas rurales del país.

Aunque en Ecuador seis hospitales cuentan con la designación de “especialidades“, otras casas de salud, tanto del Ministerio de Salud, como de los seguros sociales de Fuerzas Armadas, Policía Nacional e IESS brindan atención en especialidades médicas.