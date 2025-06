«Estamos a 100 minutos de la clasificación», afirma Beccacece, DT de la selección ecuatoriana.

En una rueda de prensa realizada este domingo en Guayaquil, Sebastián Beccacece, técnico de la selección de Ecuador, habló sobre el próximo duelo ante Perú en Lima tras empatar 0-0 con Brasil. Además, resaltó la táctica para clasificar al Mundial 2026.

Beccacece analiza el empate ante Brasil

Ecuador logró un empate sin goles contra Brasil el 5 de junio de 2025, en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Beccacece defendió su decisión de alinear a un volante como delantero. «Trato de hablarle a la gente y me extiendo un poco más porque me interesa que la gente tenga, al menos desde la conducción, alguna idea más. Yo no puedo estar controlando lo que dicen o no dicen, tampoco me interesa. Nosotros nunca tuvimos duda ni de Enner, ni de Gonzalo, ni de Leo, ni Kevin. Cuando vinimos no teníamos ningún delantero en la tabla de goleadores, hoy tenemos a Enner que hizo cinco goles bajo nuestro proceso», afirmó.

Además, destacó el valor de Enner Valencia: «Lio Messi tiene seis, Enner tiene cinco, ni Brasil tiene ese jugador como Enner, contundente y estamos hablando de Brasil, una potencia mundial. Acá hay dos caminos, uno valora lo que tiene o está viendo todo el tiempo la manera de intoxicarse con un pensamiento que no suma». Este resultado dejó a Ecuador con 24 puntos, en el segundo lugar de las Eliminatorias, según datos verificados. «Estamos a 100 minutos de la clasificación», manifestó convencido el técnico de la selección ecuatoriana.

Táctica frente a la selección brasileña

Beccacece explicó la táctica frente a Brasil, enfocada en contrarrestar a sus defensores. «Buscamos jugar con un futbolista de no referencia porque los centrales de Brasil son muy ganadores y son top. Buscamos un jugador de característica de juego como Yeboah que baje a jugar. Tuvimos buena elaboración, construcción y faltó en el área, así y todo Yeboah tuvo dos, un cabezazo y una que le faltó apenitas», detalló. Reconoció que el equipo necesita mejorar su llegada al área. «Si hay algo que podemos mejorar es esa llegada con más gente, con más cantidad, con más volumen», agregó. Además, resaltó la fortaleza de la localía: «nos llegó la información y vemos que ya no necesitamos la altura para jugarle de igual a igual a Brasil».

Ecuador vs. Lima

El próximo encuentro deportivo será contra Perú el 10 de junio en el Estadio Monumental de Lima. Beccacece anticipó un partido complicado. «Sabemos que Perú se juega su última carta, lo que lo hace un partido muy peligroso. Cuando uno está al borde de la eliminación y no tiene más posibilidades siempre van a dar más. Es un partido muy lindo y muy interesante, nosotros debemos trabajar muy firmemente para tratar de conseguir lo que queremos conseguir», afirmó.

Ecuador busca consolidar su clasificación al Mundial 2026, mientras Perú lucha por mantenerse en la pelea. En el historial reciente, Ecuador venció 1-0 a Perú en septiembre de 2024 con gol de Enner Valencia. Sin embargo, Perú ganó 2-1 en Quito durante las Eliminatorias a Rusia 2018 y Qatar 2022, según registros de Conmebol.

La rivalidad entre Ecuador y Perú en las Eliminatorias es intensa. En los últimos cinco duelos, Ecuador suma tres victorias, un empate y una derrota bajo la dirección de Beccacece. El triunfo más reciente, en 2024, consolidó la confianza de La Tri. Estos partidos, descritos como “clásicos sudamericanos”, prometen un choque vibrante. Ecuador, con un planteo sólido, buscará en Lima los puntos que aseguren su boleto al Mundial. MV.