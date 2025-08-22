Estados Unidos suspende permisos de trabajo para camioneros extranjeros en 2025

El Departamento de Estado de Estados Unidos detendrá la emisión de visas de trabajo para conductores de camioneros extranjeros. Según Marco Rubio , informó que se Rubio, la decisión responde a preocupaciones sobre la seguridad en las carreteras y la protección de los empleos locales.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el secretario afirmó: “ Con efecto inmediato, suspendemos la expedición de visados de trabajo para conductores de camiones comerciales (camioneros extranjeros) La medida se enmarca en una política migratoria más estricta impulsada por la administración del presidente ”.más estricta impulsada por la administración del presidente Donald Trump

La declaración de Rubio señala que el creciente número de camioneros extranjeros operando grandes camiones con remolque pone en peligro la vida de los estadounidenses. Además, destaca que esta situación “socava el sustento” de los camioneros locales, quienes enfrentan competencia en un sector clave para la economía estadounidense. Aunque no se presentaron datos específicos que sustenten estas afirmaciones, la medida ya ha generado debate en la industria del transporte.

Antecedentes de la decisión La suspensión se alinea con una orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca en abril de 2025 , que estableció el dominio del idioma inglés como un “ requisito de seguridad innegociable ” para los conductores profesionales. Esta normativa subrayó la importancia de la comunicación efectiva en las carreteras para garantizar la seguridad. En un contexto más amplio, el sector del transporte en Estados Unidos ha dependido históricamente de trabajadores extranjeros, especialmente en rutas de larga distancia. En 2021 , un artículo de The New York Times reportó un déficit de 80,000 camioneros en el país, lo que llevó a empresas a facilitar la contratación de conductores de países como México y Canadá. Sin embargo, las nuevas restricciones podrían complicar el panorama para la industria, que ya enfrenta desafíos en la cadena de suministro.

Impacto en la industria del transporte La paralización de visas para camioneros extranjeros podría generar tensiones con empresas de transporte que dependen de esta fuerza laboral. El Cronista reportó en enero de 2025 diversas categorías de visas de trabajo, como la que Estados Unidos mantienecomo la H-2B para trabajadores no agrícolas temporales, que han sido utilizadas para contratar conductores. Además, el 7 de agosto de 2025 , el secretario de Transporte, Sean Duffy , informó que 1,500 camiones fueron retirados de circulación debido a que sus conductores no dominaban el inglés básico, según un mensaje publicado en X. Esta acción refuerza la postura del gobierno de priorizar la seguridad vial y el cumplimiento de requisitos lingüísticos.

Reacciones y perspectivas por la medida para camioneros extranjeros La medida se produce en un momento de creciente atención a las políticas migratorias en Estados Unidos. La administración Trump ha intensificado la verificación de 55 millones de personas con visados válidos, buscando posibles infracciones que podrían resultar en deportaciones, según informó adn40 el 21 de agosto de 2025 . Organizaciones de la industria del transporte aún no han emitido comunicados oficiales sobre el impacto de la suspensión.