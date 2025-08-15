COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Latinoamérica

¿Estados Unidos envía buques al Caribe para atacar a Venezuela? Esto es lo que pasa

Estados Unidos movilizó fuerzas navales y aéreas hacia el sur del mar Caribe, según varios medios internacionales.
Jaime Ugalde

Redacción ED.

Jaime Ugalde

Redacción ED.

En redes sociales circulan versiones de que Estados Unidos moviliza recursos de Guerra para combatir en Venezuela. ¿Es real eso?

Medios citando a la agencia de información Reuters aseguran que Estados Unidos despliega buques y aeronaves en el mar Caribe sur para combatir cárteles de droga. Atacar a Venezuela no consta en ninguno de los medios que dan la información.

¿Qué es lo que ocurre?

Estados Unidos movilizó fuerzas navales y aéreas hacia el sur del mar Caribe. El Pentágono señala que la misión es frenar operaciones de cárteles latinoamericanos.

Operación de Estados Unidos

El Departamento de Defensa recibió órdenes de preparar acciones contra grupos de narcotráfico clasificados como terroristas globales, dicen los medios. El despliegue responde a políticas de seguridad nacional y control migratorio, manifiestan los diferentes medios.

En febrero, la administración Trump incluyó al Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua y bandas venezolanas en la lista de organizaciones terroristas internacionales.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que estos grupos introducen drogas letales y violencia en territorio estadounidense con apoyo del régimen venezolano.

Recompensa de Estados Unidos por Maduro

Bondi anunció que la recompensa por la captura de Nicolás Maduro subió de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares. La oferta busca incentivar su arresto.

Según Bondi, el Departamento de Justicia incautó más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos aviones privados y nueve vehículos.

Reacción del régimen de Venezuela

Nicolás Maduro lanzó una campaña de propaganda sin precedentes. Utiliza afiches, concentraciones y material promocional contra la fiscal Bondi, buscando apoyo en fuerzas militares y empleados públicos.

En actos públicos, Maduro aparece junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, proyectando respaldo armado.

Un cartel está especialmente en la mira

El Cártel de los Soles es señalado por Estados Unidos como una red integrada por altos mandos militares venezolanos vinculados al narcotráfico internacional.

Según informes del Departamento de Justicia, controla rutas que parten de puertos y pistas clandestinas en Venezuela hacia Centroamérica, el Caribe y México. Según EE.UU. lo hace utilizando conexiones con cárteles como el de Sinaloa.

Washington sostiene que esta estructura mueve cargamentos de cocaína valuados en cientos de millones de dólares anuales. Además, asegura que financia operaciones ilícitas y protegiendo al régimen de Nicolás Maduro mediante la corrupción y el control armado.

Este cartel de Venezuela está especialmente en la mira del gigante del Norte.

