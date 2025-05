Estados Unidos aprueba ley que penaliza la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento, incluyendo las generadas por IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la «Ley de derribo» o «Take It Down Act», una ley federal que penaliza la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento. Esta normativa incluye tanto imágenes reales como aquellas generadas por inteligencia artificial (IA), un avance significativo en la protección de la privacidad digital. La iniciativa, impulsada por la primera dama Melania Trump, busca frenar la creciente problemática de la “pornografía vengativa” y otros delitos digitales.

Con amplio apoyo bipartidista en el Congreso, la ley representa un hito en la regulación del contenido sexual no consensuado, especialmente el manipulado mediante tecnologías de IA como los deepfakes. Trump advirtió que quienes difundan intencionalmente imágenes explícitas sin permiso enfrentarán hasta tres años de prisión, reforzando así la gravedad del delito.

Lo que exige la nueva ley de Donald Trump

Uno de los aspectos importantes de la «Take It Down Act» es la responsabilidad directa que impone a las plataformas digitales. Sitios web y redes sociales deberán implementar mecanismos para eliminar rápidamente imágenes íntimas no consensuadas tras la denuncia de una víctima. En caso de incumplimiento, estas plataformas podrían enfrentar responsabilidad civil, lo que marca un cambio radical en la política digital estadounidense.

Hasta ahora, solo algunos estados como California y Florida contaban con leyes similares, pero la «Take It Down Act» establece un marco federal que unifica y fortalece la protección contra la difusión ilegal de imágenes sexuales. Esta medida surge ante el aumento del uso de IA para crear imágenes y videos hiperrealistas sin consentimiento, un fenómeno que afecta principalmente a mujeres y adolescentes, incluidas figuras públicas como Taylor Swift y Alexandria Ocasio-Cortez.

Urgencia para regular estas prácticas en EE.UU.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, destacó el impacto negativo de estas tecnologías y su compromiso con la protección de jóvenes y familias. Además, mencionó casos como el de Elliston Berry, una adolescente víctima de pornografía generada por IA.

Durante una ceremonia en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, Donald Trump enfatizó la importancia de esta legislación para combatir la explotación en línea y proteger la integridad de los ciudadanos en la era digital. También reconoció que él mismo ha sido blanco de imágenes manipuladas con IA, lo que subraya la urgencia de regular estas prácticas.