COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Negocios
Economía

Estados Unidos aplica aranceles históricos y enfrenta incertidumbre económica

La decisión de subir aranceles en Estados Unidos alcanza niveles históricos y genera incertidumbre global.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Estados Unidos aplica aranceles históricos y enfrenta incertidumbre económica
Trump persigue aumentar inversión y empleo, aunque el mercado y la economía muestran señales opuestas. Foto: X @POTUS.
Estados Unidos aplica aranceles históricos y enfrenta incertidumbre económica
Trump persigue aumentar inversión y empleo, aunque el mercado y la economía muestran señales opuestas. Foto: X @POTUS.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un paso decisivo en su estrategia comercial al implementar aranceles de importación más altos para productos provenientes de más de 60 países, justo cuando la economía estadounidense muestra señales de deterioro. Estos nuevos impuestos representan el nivel más alto en casi un siglo, lo que implica un aumento promedio del 18,3% en el costo de productos importados para los consumidores en EE.UU..

Según el Budget Lab de Yale, esta tasa no se registraba desde 1934. La Casa Blanca apuesta a que estas medidas incentivarán a las empresas a incrementar inversión y contratación, buscando así reposicionar a Estados Unidos como una potencia manufacturera. Sin embargo, el panorama actual refleja una mayor incertidumbre que recuperación, pues tanto consumidores como compañías anticipan un impacto negativo que muchos consideran un daño autoinfligido.

Impacto en los mercados financieros y reacción global

A pesar del endurecimiento comercial, los mercados financieros han reaccionado con relativa calma. Wall Street muestra avances: el índice S&P 500 subió un 0,5%, cercano a su récord histórico, mientras que el Dow Jones y el Nasdaq también reportaron incrementos significativos. En Europa y Asia, índices como el DAX alemán y el Nikkei japonés también registraron alzas, demostrando que, por ahora, el mercado financiero no penaliza la entrada en vigor de estos aranceles.

El alcance de los nuevos aranceles de Donald Trump es vasto. Más de 60 países y la Unión Europea enfrentan tarifas que van desde el 10% en adelante. Por ejemplo, importaciones de la Unión EuropeaJapón y Corea del Sur sufren aranceles del 15%, mientras que productos de TaiwánVietnam y Bangladés tienen un recargo del 20%. Esta medida incluye un arancel especial del 25% para India sobre sus compras de petróleo ruso, que con otros impuestos suma un total del 50%.

Estados Unidos: negociaciones y tensiones internacionales

El escenario comercial de Estados Unidos también incluye importantes negociaciones diplomáticas. El vicepresidente J. D. Vance se reunirá con el canciller británico David Lammy en Chevening House, en el Reino Unido. Durante este encuentro, se discutirán temas claves como la exportación de acero y aluminio, dentro del contexto de un acuerdo comercial más amplio que sigue en negociación desde junio. Además, estarán sobre la mesa cuestiones geopolíticas de relevancia como la invasión rusa a Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza.

Estas reuniones reflejan la complejidad de la política comercial de Estados Unidos, que a pesar de endurecer aranceles, busca mantener relaciones estratégicas con aliados clave, ajustando las condiciones de comercio para proteger sus intereses económicos y geopolíticos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos aplica aranceles históricos y enfrenta incertidumbre económica

Estos son los bonos que entrega el MIES, conoce cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar si eres elegible

Protesta en Quito: Gremios respaldan a la Corte Constitucional y critican al Gobierno

Las coordinaciones zonales que funciona en Manabí, esperan directrices. ¿Habrá más despidos?

Cambios de Domicilio Electoral posteriores al 1 de agosto se aplicarán en 2027, confirma el CNE

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos aplica aranceles históricos y enfrenta incertidumbre económica

Estos son los bonos que entrega el MIES, conoce cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar si eres elegible

Protesta en Quito: Gremios respaldan a la Corte Constitucional y critican al Gobierno

Las coordinaciones zonales que funciona en Manabí, esperan directrices. ¿Habrá más despidos?

Cambios de Domicilio Electoral posteriores al 1 de agosto se aplicarán en 2027, confirma el CNE

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estos son los bonos que entrega el MIES, conoce cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar si eres elegible

Protesta en Quito: Gremios respaldan a la Corte Constitucional y critican al Gobierno

Las coordinaciones zonales que funciona en Manabí, esperan directrices. ¿Habrá más despidos?

Cambios de Domicilio Electoral posteriores al 1 de agosto se aplicarán en 2027, confirma el CNE

José Serrano ha sido investigado por la justicia ecuatoriana por estar presuntamente relacionado a varios casos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO