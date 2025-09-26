COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Farándula

Sofía Caiche revive un recuerdo único con Chespirito y Florinda Meza

Sofía Caiche comparte recuerdos de su encuentro con Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza en 2007 durante su visita a México.
Sofía Caiche revive un recuerdo único con Chespirito y Florinda Meza
La actriz ecuatoriana compartió las fotos en redes sociales, generando cientos de comentarios.
Sofía Caiche revive un recuerdo único con Chespirito y Florinda Meza
La actriz ecuatoriana compartió las fotos en redes sociales, generando cientos de comentarios.

Sofía Caiche sorprendió a sus seguidores al publicar en redes sociales dos fotos que datan del 2007, cuando viajó a Ciudad de México para asistir a la obra teatral 11 y 12, protagonizada por Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza. La ecuatoriana confesó que conocer a estas leyendas de la comedia siempre había sido un sueño de infancia, y que aquella visita se convirtió en un recuerdo imborrable. En efecto, Caiche logró algo único.

Según relató, su interacción con los actores fue posible gracias a su contacto con parte del equipo de producción. Tras explicar que viajaba desde Ecuador, le permitieron ingresar al camerino al finalizar la función. “Ahí pude conocerlos, conversar, y me tomé la foto con mi cámara de rollo, porque en esa época no había nada digital”, recordó entre risas.

Dedicatoria especial y consejos de Chespirito

El encuentro no se limitó a las fotografías. Chespirito le firmó un libro con dedicatoria, y le ofreció palabras de aliento: “Me aconsejó que nunca deje de amar la profesión, me habló muy bonito, recordó cuando vino a Ecuador y Florinda también se portó súper bien, muy amable los dos”, contó Caiche con nostalgia. La actriz aún busca el libro entre los recuerdos familiares, un tesoro que simboliza ese encuentro histórico.

Sofía desempolvó recuerdos

Lo curioso es que las fotos estuvieron guardadas por años sin que Sofía supiera exactamente dónde. Fue durante la renovación de la casa de su madre que las encontró olvidadas entre cajas y recuerdos familiares, momento que decidió aprovechar para compartirlas en Instagram. La publicación rápidamente generó una avalancha de comentarios, mostrando la admiración de los fans hacia la actriz y los íconos de la comedia. Así, los fans también pudieron conocer más sobre Caiche.

Entre la admiración y la polémica

Caiche también se refirió a las críticas que ha recibido Florinda Meza en los últimos años y aclaró que su intención no era polemizar. “No me van a funar”, escribió con humor al pie de la publicación, recordando que, más allá de cualquier polémica, nadie puede quitarle la experiencia de haber compartido unos minutos con dos referentes del humor latinoamericano.

Para Sofía, este recuerdo reafirma su amor por la actuación y la importancia de valorar los momentos únicos en la vida profesional. “Aunque algunos la critiquen, nadie puede quitarle el recuerdo de haber compartido unos minutos con dos íconos del humor latinoamericano”, concluyó. Sin duda, estas imágenes no solo muestran un momento entrañable, sino también la huella que grandes artistas dejan en quienes los admiran. Igualmente, estos recuerdos son valiosos para Caiche.

