Shakira celebra su herencia latina y lanza su marca de cuidado capilar en medio de su gira mundial

Shakira continúa consolidándose como una de las artistas latinas más influyentes a nivel mundial. En medio de su gira “Las mujeres ya no lloran”, que ha llenado estadios en todo el planeta. La barranquillera lanzó su propia marca de productos para el cuidado del cabello, Isima. Con esto, busca transmitir a sus seguidores su identidad, resiliencia y amor por sus raíces culturales.

Shakira se define como una “loba”, destacando la resiliencia y autenticidad que caracterizan a la mujer latina. “Somos las verdaderas lobas de este mundo: podemos ser feroces al defender a nuestras familias y nuestros sueños. Al mismo tiempo, tenemos la capacidad de nutrir, amar y conectar”, expresó la cantante en entrevista con People en Español. Además, la artista se asegura de que sus hijos, Milan y Sasha, mantengan vivo su vínculo con la cultura barranquillera. Esto lo logra a través de la familia, la música y las tradiciones.

Shakira lleva el orgullo latino a los escenarios internacionales

Para Shakira, representar la música y cultura latina ha sido un motivo de orgullo constante. Recuerda momentos clave como el éxito de “La Tortura” en la radio estadounidense. Este fue un hito que abrió el camino para la música en español en escenarios internacionales. También destaca su participación en el Super Bowl, donde llevó la champeta. Este es un baile típico de la costa de Colombia que mostró al escenario más grande del mundo.

La cantante resalta la fuerza de las mujeres latinas, capaces de combinar valentía y ternura. Según Shakira, la resiliencia y la capacidad de reinventarse son valores que distinguen a la mujer hispana. Estos valores le permiten destacarse en cualquier ámbito, ya sea en el arte, la música o la vida cotidiana.

Isima: cuidado capilar con raíces culturales

Con el lanzamiento de Isima, Shakira busca llevar soluciones reales para todo tipo de cabello, desde rizado hasta seco o quebradizo. Sus productos están inspirados en su propia experiencia. “Pasé cuatro años creando productos que devuelven la salud, el brillo y la fuerza al cabello con necesidades complejas. Isima no se trata de tendencias de belleza; se trata de sanar desde el interior hacia afuera”, explicó la cantante.

Además, parte de las ganancias de la línea se destina a empoderar a futuras generaciones, reafirmando su compromiso con la identidad y la cultura latina.

La música latina sin fronteras

Shakira celebra la expansión de la música latina, que ha trascendido sus raíces regionales para convertirse en un fenómeno global. Artistas de reguetón, trap, salsa y bachata ahora son escuchados en todo el mundo. Para la cantante, esto refleja la fuerza de los ritmos latinos y su capacidad de conectar culturas.

Más allá de su gira, Shakira adelanta que prepara nuevos proyectos que emocionarán a sus seguidores. “No hay nada más poderoso que cuando una loba puede estar con su manada, así que tengo grandes planes. Estoy emocionada de seguir de gira y conectar con tantos fans como pueda en todo el mundo”, concluyó.