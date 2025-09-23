COMUNIDAD POR USD 1
Sandra Vinces, Miss Ecuador 2009, confirma el fin de su matrimonio: “Salí del clóset de las separadas”

Tras meses de rumores, la manabita Sandra Vinces confirmó su separación de Christian Vargas, padre de sus dos hijos y su pareja desde 2010.
El pasado 5 de septiembre, Sandra Vinces participó en un evento por 80 años del Colegio Uruguay de Portoviejo. Recuadro: Captura de video de su confesión.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

La manabita Sandra Vinces, Miss Ecuador 2009, anunció que su matrimonio con el empresario Christian Vargas terminó tras 15 años y dos hijos en común.

La beldad confirmó el suceso tras meses de especulaciones y confesó que prefirió pasar por el proceso en silencio, ya que no se sentía lista para compartirlo con sus seguidores.

Sandra Vinces inicia una nueva vida

A través de sus historias de Instagram, la oriunda de Portoviejo contó que se está mudando de casa junto a sus hijos, razón que la llevó a confirmar su divorcio.

“Agradezco muchísimo su cariño, sus buenos deseos, sus buenas energías en esta nueva etapa donde ya me voy a vivir sola con los chicos. Obviamente y empiezo una etapa nueva en mi vida, ustedes saben a lo que me refiero”, empezó diciendo.

Sandra Vinces se casó con Christian Vargas en 2010, con 20 años de edad.

La exreina de belleza, de 35 años, añadió que durante hace un tiempo ya era cuestionada sobre su ruptura matrimonial. “Muchos ya sospechaban, no había un día donde no me preguntaran si estaba separada, si estaba divorciada y creo que ya estoy lista para irles compartiendo cómo ha sido todo este proceso largo”, precisó.

Contará todo en un pódcast

La pelinegra agregó que ahora espera “estar más activa en redes, ya que salí del clóset, mejor dicho, del clóset de las separadas“. Además, anunció que alista un pódcast, que llamará ‘Sincericidio, con Sandra Vinces’. 

“Estoy intentando ir documentando la mudanza y voy a estar, ahora sí, más activa en redes. Todos los detalles que me sienta lista para darles de este proceso que he vivido se los voy a compartir en mi próximo proyecto, que es mi pódcast”, precisó.

“Y gracias por todo el cariño, solamente tengo que decirles eso a los que han estado aquí desde hace mucho tiempo, a los nuevos quizás no están entendiendo nada, pero no hace falta que lo entiendan, simplemente que estén aquí”, finalizó.

Sandra Vinces estuvo afectada por biopolímeros

Por otra parte, hace unos días, Sandra Vinces reveló que tras ser coronada Miss Ecuador 2009 recibió muchas críticas por la forma de su nariz. Sin embargo, indicó, que lo que muchos no sabían es que había pasado por una intervención estética, en la que le colocaron biopolímeros.

Agregó que ya ha pasado por varias cirugías para corregir el daño en su nariz, ya que esto le ha provocado dificultades respiratorias. Además, indicó que espera pasar por el quirófano próximamente para otra intervención en su nariz, tanto a nivel estético como funcional.

Se casó en 2010

La exreina de belleza Sandra Vinces se casó con el empresario Christian Vargas en mayo de 2010 y en agosto de ese mismo año recibió a su primer hijo.

Actualmente, es madre de dos niños. Durante su matrimonio, la pareja se mostró cercana y cariñosa, siempre alejada de escándalos propios del mundo de la farándula.

Los rumores de su ruptura comenzaron a circular hace unos meses, sin que los involucrados se pronunciaran. Por los dichos de Sandra Vinces se cree que su separación legal ya fue firmada, aunque este detalle no ha sido confirmado.

