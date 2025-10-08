Samantha Quenedit se prepara para deslumbrar en la pasarela de traje de baño de Miss Grand Internacional 2025

La representante ecuatoriana, Samantha Quenedit, llega con fuerza a la fase más esperada del certamen Miss Grand Internacional 2025: la competencia de traje de baño, que se realizará mañana 9 de octubre en Tailandia.

Desde su llegada a Tailandia el 26 de septiembre, Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador 2025, ha cumplido con una apretada agenda de ensayos y actividades. Estas incluyen clases de pasarela, yoga, bailes, sesiones de fotografía y preparación física. La joven de 24 años ha destacado por su disciplina y constancia. Son elementos clave para enfrentar la exigente fase de traje de baño, considerada uno de los momentos más decisivos del certamen.

“La preparación ha sido intensa, pero estoy lista para mostrar lo mejor de mí en la competencia de traje de baño”, expresó Samantha a través de sus redes sociales, reflejando entusiasmo y confianza de cara a la presentación que tendrá lugar mañana.

Reconocimiento previo en el certamen

La quiteña ha captado la atención tanto del público como del jurado desde las primeras actividades del concurso. En la prueba de talento, celebrada el 3 de octubre, Samantha ingresó al Top 15 tras cantar y bailar frente a los jueces, demostrando carisma, seguridad y dominio escénico. Este logro aumenta las expectativas sobre su desempeño en la pasarela de traje de baño. En esta fase se evaluará su postura, expresión y presencia ante el público y los jueces.

Fase clave: traje de baño

La competencia de traje de baño está programada para el 9 de octubre. Representa una de las pruebas más importantes dentro de Miss Grand Internacional. Los jueces valoran la seguridad, la postura, la elegancia y la capacidad de transmitir confianza sobre el escenario. La presentación también permite que las candidatas muestren su preparación física y estilo personal, elementos que son decisivos para avanzar hacia la fase final del concurso.

Samantha ha seguido un riguroso entrenamiento físico en Tailandia, combinando sesiones de cardio, fuerza y flexibilidad. Esto para mantener una figura atlética y saludable, cumpliendo con los estándares de la competencia. Además, se ha preparado con prácticas de pasarela para reforzar la seguridad y naturalidad en sus movimientos durante la presentación.

Próximas fechas y expectativas

Los fanáticos de Samantha Quenedit podrán seguir su desempeño en las siguientes actividades del certamen:

9 de octubre: competencia de traje de baño

10 de octubre: entrevista a puerta cerrada

13 de octubre: concurso de traje típico

15 de octubre: competencia preliminar

18 de octubre: final

Todas las transmisiones se realizarán a través del canal oficial de YouTube de Miss Grand Internacional, permitiendo que los seguidores ecuatorianos apoyen a Samantha en tiempo real desde cualquier parte del mundo.

La meta de Samantha en el certamen

Samantha Quenedit tiene el objetivo de superar la actuación de Andrea Aguilera, quien alcanzó la posición de primera finalista en 2021. La ecuatoriana confía en su preparación física, dominio de la pasarela y carisma para destacarse en la competencia de traje de baño, una de las pruebas más ponderadas por el jurado.

Según especialistas en concursos de belleza, la combinación de confianza, buena postura y control escénico es determinante para que una candidata avance hacia las fases finales. También aumenta sus posibilidades de coronarse.

Apoyo y motivación desde Ecuador

La Miss Grand Ecuador ha recibido el respaldo de seguidores, familiares y colegas del mundo del espectáculo. Han destacado su disciplina y esfuerzo en cada fase del certamen. En redes sociales, Samantha comparte mensajes de motivación y avances de su preparación, manteniendo a sus fanáticos al tanto de cada paso rumbo a la final del concurso.

“La energía y el cariño de mi gente me motivan a dar lo mejor en cada momento”, comentó Samantha, reflejando la importancia del apoyo popular para mantener la confianza y seguridad sobre la pasarela.