“Retírela del aparato, doctor”: Priscilla Presley revela en sus memorias la decisión más dolorosa sobre su hija Lisa Marie

La revista People publicó esta semana un extracto inédito de las memorias de Priscilla Presley, revelando uno de los episodios más dolorosos de su vida: la muerte de su hija Lisa Marie Presley. El libro, que se publicará el 23 de septiembre de 2025, abre una ventana íntima a la tragedia y a la fortaleza de la mujer que fue esposa de Elvis Presley y madre de la heredera del legado musical.

Las últimas horas de Lisa Marie

Lisa Marie Presley falleció el 12 de enero de 2023 a los 54 años por una obstrucción intestinal derivada de una cirugía bariátrica realizada años antes. Según relata Priscilla, fue Danny Keough, exesposo de Lisa Marie, quien la encontró inconsciente en su domicilio y avisó a Priscilla para que se reuniera con ellos en el hospital.

En su relato, Priscilla recuerda que su hija estaba conectada a un respirador artificial: “Lisa realmente no respiraba, así que estaba en el ventilador. Durante horas estuvimos allí rezando y esperando hasta que el médico entró y dijo: ‘Priscilla, lo siento mucho, se ha ido’. Simplemente no podíamos creerlo, no queríamos creerlo. Su espíritu ya no estaba allí”, afirmó.

La decisión más difícil

El extracto describe el momento en que Priscilla, acompañada por su hijo Navarone y Danny Keough, enfrentó la decisión más difícil de su vida. Aunque las máquinas mantenían el latido y la respiración de Lisa Marie, la vitalidad de su hija ya no estaba presente. “Retírela del aparato, doctor”, pronunció Priscilla con voz apenas audible, según recoge People.

La enfermera comenzó a desconectar el equipo que mantenía a Lisa Marie con vida. Priscilla y Danny avisaron al resto de la familia para que pudieran despedirse. El dolor fue tan intenso que Priscilla perdió el conocimiento y debió ser sostenida por su prima.

Duelo, pérdidas y resiliencia

El impacto emocional de la pérdida de Lisa Marie se sumó a otras tragedias recientes en la familia Presley. Priscilla también enfrentó el suicidio de su nieto Benjamin Keough, hijo de Lisa Marie, en 2020, y la recuperación de su hijo Navarone de una adicción a las drogas. “No ha sido nada fácil”, reconoce Priscilla en sus declaraciones a People. “Hay que encontrar fuerzas”.

A sus 80 años, Priscilla encuentra consuelo en la recuperación de Navarone y en el presente de su nieta Riley Keough, madre de dos hijos, Tupelo y un segundo bebé nacido este año. La actriz celebra su rol de bisabuela como símbolo de continuidad y esperanza para la familia.

Un libro sobre fortaleza y unión familiar

Softly, as I Leave You: Life After Elvis es un relato íntimo de décadas de adversidad, duelo y transformación. Con esta publicación, Priscilla busca compartir no solo la historia de su matrimonio con Elvis Presley y de su vida después de él, sino también la fuerza de su papel como madre, abuela y bisabuela tras las tragedias familiares.

El libro, ya disponible en preventa, promete ofrecer un testimonio poderoso de resiliencia y unidad familiar ante la adversidad.