¿Qué llevó a Nadia Mejía a luchar contra la anorexia? Su confesión lo dice todo

Nadia Mejía, la candidata a Miss Universo Ecuador 2025 acaba de soltar una confesión que alborotó a sus seguidores. En una entrevista reciente, esta modelo de 29 años, hija del ícono de los 90 Gerardo Mejía, confesó que la anorexia casi se lleva su salud física y emocional. “Creí que debía encajar en un molde imposible para valer algo”, dijo, y su historia pega fuerte.

Con 15 años en el mundo del modelaje, Nadia sabe de qué habla. La presión por ser “más delgada, más bonita” la tuvo atrapada, pero hoy cuenta cómo dio un giro radical. “La belleza no es perfección, es autenticidad”, lanzó, y su mensaje va directo al grano: las redes sociales, con sus fotos editadas y videos perfectos, nos venden una mentira. “Eso no es real, y compararte te destroza”, explicó, invitando a todos a dejar ese juego tóxico.

Ella lo tiene claro: el cambio llegó cuando dejó de mirarse en el espejo de los demás. “El día que paré de compararme, empecé a vivir libre”, aseguró. Ahora, usa su plataforma para gritar que todos somos suficientes tal como somos, un mensaje que resuena entre sus fans y más allá.

Nadia pelea por sus raíces ecuatorianas

Nadia no solo pelea por la corona, también por sus raíces. Hija de Gerardo, nacido en Guayaquil, y con mamá mitad libanesa, mitad americana, ella es 50% ecuatoriana. “Las matemáticas no mienten, amo mi país”, dijo en redes, callando a los haters que dudan de su identidad. “No me gustan los enemigos, seamos amigos”, agregó con buena onda.

Además de modelo, Nadia forma parte de O3G, un trío musical con Danelly Hoyer y Julia Rojas, que quiere conquistar el mercado hispano. Tras quedar cerca de la corona en 2024 (ganó Mara Topic), vuelve con todo este año. Su papá, Gerardo, hasta bloquea a los trolls que la critican. “Mi hija es puro poder”, posteó en X @GerardoMejiaEc.

La lucha de Nadia no es única en la farándula. Figuras como Demi Lovato también han hablado de trastornos alimenticios, y en Ecuador, el tema empieza a sonar más. Su paso por Miss Universo Ecuador 2025 no es solo belleza: es un grito por la autenticidad que ya tiene a fans diciendo “¡Nadia, eres la reina!”. ¿Listo para apoyarla?