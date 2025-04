¿Qué le pasa al Compadre Candelario? Su salud preocupa a todos

Miguel Santana, el alma detrás del inolvidable Compadre Candelario en Mi Recinto, está pasando por un momento súper complicado. El actor, que nos sacó mil risas con su humor montubio, lucha contra un problema serio en su pie, que según sus amigos podría ser pie diabético. Todo empezó con una herida que se complicó por niveles altos de glucosa, y ahora el dolor no lo deja en paz.

Sofía Caiche, la recordada Comadre Blondor, soltó la bomba: “Vemos que es pie diabético, pero él no quiere aceptarlo”. La situación es tan difícil que Miguel podría perder parte de su pierna si no recibe tratamiento pronto. Sus compañeros de Mi Recinto no se quedaron de brazos cruzados y organizaron una movida solidaria para juntar fondos. El 10 de abril, Alex Plúas, Orlando Quiñónez, Angélica Arriciaga y Mercedes Pacheco hicieron una transmisión en vivo llamada Redestón, pidiendo apoyo para cubrir los gastos médicos.

Pero eso no es todo. Este 17 de abril, Guayaquil se pondrá las pilas con un evento presencial en La Garzota. Comediantes, artistas y figuras del medio se unirán para recaudar más plata. “Es nuestro compadre, no podemos dejarlo solo”, dijo Plúas en el live, y el mensaje caló hondo.

No es la primera vez que el Compadre Candelario tiene quebrantos en su salud

No es la primera vez que Miguel enfrenta un problema de salud. Hace unos años, en un pódcast, contó que una operación en la columna por dos discos dañados casi lo deja inválido. También se le vio más flaco tras un cambio de dieta, pero siempre con esa chispa que lo hacía brillar en Mi Recinto, el programa que desde el 2001 marcó la tele ecuatoriana con sus historias costeñas.

El cariño del público no se hizo esperar. En X, la gente está moviendo el hashtag #FuerzaCompadreCandelario. Un usuario, posteó: “Ver a Miguel así duele, pero juntos lo sacamos adelante”. La solidaridad está a full, y cada aporte cuenta.

Mi Recinto no es solo una serie, es un pedazo de la cultura ecuatoriana. Durante más de una década, personajes como el Compadre Candelario conectaron con miles por su autenticidad. Que el elenco se una ahora recuerda otras movidas solidarias, como cuando en 2020 apoyaron a artistas afectados por la pandemia. Hoy, Miguel es el centro de esta unión, y la meta es clara: que vuelva a sonreír.