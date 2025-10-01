COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Belleza

Polémica por el cacao: Samantha Quenedit y el comentario de Miss Perú en Miss Grand International

Un gesto de la Miss Grand Ecuador con cacao nacional generó controversia luego de la inesperada intervención de su compañera peruana.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Polémica por el cacao: Samantha Quenedit y el comentario de Miss Perú en Miss Grand International
La ecuatoriana fue seleccionada entre el Top 10 del Pre-Arrival.
Polémica por el cacao: Samantha Quenedit y el comentario de Miss Perú en Miss Grand International
La ecuatoriana fue seleccionada entre el Top 10 del Pre-Arrival.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador, vivió un momento especial durante la exclusiva cena con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International. Esto ocurrió tras haber sido seleccionada entre el Top 10 del Pre-Arrival. La reina ecuatoriana entregó empaques de chocolate nacional, orgullosa de su origen. “Es el mejor chocolate del mundo”, expresó con una gran sonrisa, destacando la calidad del cacao ecuatoriano.

Lo que parecía un gesto genuino pronto se convirtió en polémica. La candidata de Perú, Flavia López, interrumpió para decir: “El cacao es de Perú”. El comentario, realizado en un momento clave para la presentación de Quenedit, se viralizó en TikTok y dividió opiniones.

@creativemomentsx Una de aquí 🐽 no está soportando😂. Jamás podrán con 🇪🇨 Samy te amamos, a seguir callando bocas 💋 #missgrandinternational #mgi #ecuador🇪🇨 ♬ som original – FULLRJP

La reacción de las candidatas y los seguidores

Tras la controversia, Flavia López compartió en redes sociales un video junto a Samantha en el que ambas restaban importancia al hecho. En este video, Quenedit mantenía una actitud tranquila. “Tranquila gente, ustedes peleándose y nosotras aquí contentas compartiendo el cacao. Ya está. Dejen tanto el show, el drama, no pasa nada”, escribió la peruana.

Mientras algunos usuarios consideraron la frase como una broma para generar interacción, otros señalaron que fue un gesto inoportuno que opacó el momento de la ecuatoriana. En defensa de Quenedit, fanáticos resaltaron que supo mantener la compostura. No reaccionar de forma negativa fue clave.

El cacao, entre la historia y la competencia

El debate no solo giró en torno a la etiqueta del certamen, sino también al origen del cacao. Según el Museo Nacional del Cacao, los restos más antiguos del fruto en América fueron hallados en Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador. All&iacute; se encontraron evidencias de la relevancia del cacao mucho antes de que Quenedit fuera noticia. Tienen más de 5.000 años de antigüedad.

Expertos en certámenes de belleza recordaron que este tipo de comentarios pueden generar repercusiones. Incluso podrían influir en el resultado de la noche final. Hay jueces que evalúan los comportamientos durante la concentración. Pueden considerar el de la candidata peruana como una “ofensa” o “comentario inapropiado”.

Entre polémica y resiliencia

A pesar de la controversia, Samantha Quenedit no se vio afectada y mantuvo la calma. Esto reforzó la imagen de elegancia y seguridad que busca proyectar en Miss Grand International. La situación recordó episodios similares de ecuatorianas en certámenes, como el caso de Virginia Limongi en 2018. Este profesionalismo demuestra que cada detalle cuenta en un escenario global, un detalle que Quenedit maneja bien.

La polémica por el cacao dejó en claro que, más allá del debate, el certamen también es un escaparate. Sirve para destacar las riquezas culturales y naturales de cada país. En este caso, Ecuador reafirmó su orgullo por un producto que forma parte de su identidad.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paro nacional: 260 acciones de protesta en 12 días, reporta Geografía Crítica

Asesinan a influencer Jhosue Morante: la víctima número 400 de muertes violentas en Manta en 2025

Donald Trump logra fallo favorable sobre deportación de 300.000 venezolanos

Gabriela Sommerfeld aclara: este sería el momento en que alias ‘Fede’ llegaría a Ecuador

Confesó matar a su esposa porque no recuperó su figura tras dar a luz: el estremecedor caso que indigna a EE. UU.

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paro nacional: 260 acciones de protesta en 12 días, reporta Geografía Crítica

Asesinan a influencer Jhosue Morante: la víctima número 400 de muertes violentas en Manta en 2025

Donald Trump logra fallo favorable sobre deportación de 300.000 venezolanos

Gabriela Sommerfeld aclara: este sería el momento en que alias ‘Fede’ llegaría a Ecuador

Confesó matar a su esposa porque no recuperó su figura tras dar a luz: el estremecedor caso que indigna a EE. UU.

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paro nacional: 260 acciones de protesta en 12 días, reporta Geografía Crítica

Asesinan a influencer Jhosue Morante: la víctima número 400 de muertes violentas en Manta en 2025

Donald Trump logra fallo favorable sobre deportación de 300.000 venezolanos

Gabriela Sommerfeld aclara: este sería el momento en que alias ‘Fede’ llegaría a Ecuador

Confesó matar a su esposa porque no recuperó su figura tras dar a luz: el estremecedor caso que indigna a EE. UU.

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO