Polémica por el cacao: Samantha Quenedit y el comentario de Miss Perú en Miss Grand International

Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador, vivió un momento especial durante la exclusiva cena con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International. Esto ocurrió tras haber sido seleccionada entre el Top 10 del Pre-Arrival. La reina ecuatoriana entregó empaques de chocolate nacional, orgullosa de su origen. “Es el mejor chocolate del mundo”, expresó con una gran sonrisa, destacando la calidad del cacao ecuatoriano.

Lo que parecía un gesto genuino pronto se convirtió en polémica. La candidata de Perú, Flavia López, interrumpió para decir: “El cacao es de Perú”. El comentario, realizado en un momento clave para la presentación de Quenedit, se viralizó en TikTok y dividió opiniones.

La reacción de las candidatas y los seguidores

Tras la controversia, Flavia López compartió en redes sociales un video junto a Samantha en el que ambas restaban importancia al hecho. En este video, Quenedit mantenía una actitud tranquila. “Tranquila gente, ustedes peleándose y nosotras aquí contentas compartiendo el cacao. Ya está. Dejen tanto el show, el drama, no pasa nada”, escribió la peruana.

Mientras algunos usuarios consideraron la frase como una broma para generar interacción, otros señalaron que fue un gesto inoportuno que opacó el momento de la ecuatoriana. En defensa de Quenedit, fanáticos resaltaron que supo mantener la compostura. No reaccionar de forma negativa fue clave.

El cacao, entre la historia y la competencia

El debate no solo giró en torno a la etiqueta del certamen, sino también al origen del cacao. Según el Museo Nacional del Cacao, los restos más antiguos del fruto en América fueron hallados en Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador. Allí se encontraron evidencias de la relevancia del cacao mucho antes de que Quenedit fuera noticia. Tienen más de 5.000 años de antigüedad.

Expertos en certámenes de belleza recordaron que este tipo de comentarios pueden generar repercusiones. Incluso podrían influir en el resultado de la noche final. Hay jueces que evalúan los comportamientos durante la concentración. Pueden considerar el de la candidata peruana como una “ofensa” o “comentario inapropiado”.

Entre polémica y resiliencia

A pesar de la controversia, Samantha Quenedit no se vio afectada y mantuvo la calma. Esto reforzó la imagen de elegancia y seguridad que busca proyectar en Miss Grand International. La situación recordó episodios similares de ecuatorianas en certámenes, como el caso de Virginia Limongi en 2018. Este profesionalismo demuestra que cada detalle cuenta en un escenario global, un detalle que Quenedit maneja bien.

La polémica por el cacao dejó en claro que, más allá del debate, el certamen también es un escaparate. Sirve para destacar las riquezas culturales y naturales de cada país. En este caso, Ecuador reafirmó su orgullo por un producto que forma parte de su identidad.