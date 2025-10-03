“No existe ácido hialurónico para glúteos, eso es falso”: la advertencia de Cinthya Coppiano sobre los biopolímeros

La vida de Cinthya Coppiano cambió tras un procedimiento estético que creyó seguro. La presentadora acudió a un centro para aplicarse ácido hialurónico en los glúteos. Sin embargo, en realidad se trataba de biopolímeros. Este tipo de líquido se dispersa en el cuerpo y no se puede retirar completamente sin causar daño. “No existe ácido hialurónico para los glúteos, eso es falso”, enfatizó Coppiano. Lo hizo durante una videoconferencia junto al cirujano Javier Soto. Advirtió sobre los riesgos de aceptar procedimientos sin la supervisión adecuada.

El difícil proceso de extracción

Coppiano contó cómo el intento inicial de retiro del producto en otro centro fue doloroso y peligroso. “Estuve al borde de la muerte, me desmayaba, lo guardé en silencio. Cuando vine a Colombia para realizarme un tratamiento estético… me encontré con el doctor Javier Soto”, relató la presentadora. Soto explicó que los biopolímeros se retiran en varias cirugías. Aunque ya han pasado por dos intervenciones, aún no hay fecha de alta definitiva. “Siempre quedan secuelas; uno puede retirar un 80 o 85 % del producto. Pero es imposible extraerlo por completo”, afirmó el especialista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CinthyaCoppiano/Actriz (@coppianocinthya)

Riesgos y advertencias para quienes buscan estética rápida

El cirujano colombiano advirtió sobre los procedimientos peligrosos que circulan en el mercado, desde biopolímeros hasta otros líquidos vendidos como “ácido hialurónico” o nombres confusos. Soto subrayó: “El médico es el responsable de saber qué es lo bueno y qué es lo malo para nuestros pacientes”. Coppiano coincidió en recalcar la importancia de informarse y no subestimar los exámenes previos. “No tengo miedo al qué dirán, vivo la vida más tranquila, estoy más relajada, esto me ha ayudado tanto que va a salir mi libro”, expresó la presentadora.

Lecciones sobre salud y estética

La presentadora ecuatoriana Cinthya Coppiano destaca la relevancia de la prevención y de acudir a especialistas confiables. La experiencia le enseñó que la búsqueda de belleza no debe poner en riesgo la vida. “Tienen que pensar lo mal que la pueden pasar antes de colocarse algo, no solo en los glúteos, porque hay gente que lo hace en la cara, en los labios”, advirtió Soto, recordando que la salud siempre debe primar sobre la estética.