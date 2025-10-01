Nicole Kidman y Keith Urban: revelan las verdaderas causas de su separación tras 19 años de matrimonio

La noticia de la separación de Nicole Kidman y Keith Urban, confirmada el pasado 29 de septiembre, causó un verdadero impacto en Hollywood. Después de 19 años de matrimonio y dos hijas en común, la pareja se había consolidado como un referente de estabilidad dentro del difícil mundo del espectáculo. Sin embargo, según fuentes cercanas, detrás de la decisión existen causas de peso que marcaron un quiebre definitivo en la relación.

El desgaste por la falta de intimidad

Uno de los factores más repetidos en las declaraciones de allegados es la escasa intimidad que mantenían en los últimos tiempos. Según una fuente consultada por PEOPLE, Urban habría expresado que la relación se volvió distante y que, en la práctica, ambos llevaban vidas paralelas. “Keith nunca ve a Nicole, o ella está filmando o él está de gira”, señaló el informante, describiendo un matrimonio que en la cotidianidad se reducía a compromisos profesionales y ausencias prolongadas.

Ese ritmo de vida, sumado a la presión de sus carreras, fue apagando la chispa que durante años los mantuvo unidos. “Ya no había tiempo para ellos como pareja”, agregó otra fuente, subrayando que las largas temporadas de distancia hicieron que la intimidad se viera reducida a la mínima expresión.

Un duelo que marcó un antes y un después

Otro elemento que impactó en la dinámica familiar fue el fallecimiento de la madre de Nicole Kidman en 2023. La actriz australiana, profundamente afectada por la pérdida, se instaló durante largos periodos en Londres junto a sus hijas. Urban, en cambio, continuó con su agenda de presentaciones y compromisos musicales.

Ese desequilibrio —Kidman enfocada en su duelo y Urban en su carrera— acentuó la distancia emocional. “Desde entonces, Nicole pasaba mucho más tiempo lejos de Keith. Eso deterioró aún más la intimidad”, relató un allegado citado por medios internacionales.

La confesión inesperada de Urban

Aunque la relación arrastraba señales de desgaste, el momento decisivo llegó cuando Keith Urban decidió hablar con absoluta franqueza sobre lo que sentía. Según el Daily Mail, el cantante country le confesó directamente a Kidman que ya no estaba feliz en la relación.

“Nicole quedó totalmente sorprendida”, aseguró una fuente cercana a la actriz. “Ella no quería esto, luchaba por salvar el matrimonio, pero Keith fue muy claro en decir que ya no podía seguir”. Esta revelación habría sido el punto de no retorno, ya que por primera vez Urban expresó en voz alta una decisión que venía madurando desde hacía meses.

Contrastes con las crisis del pasado

No es la primera vez que la pareja enfrentaba momentos difíciles. En 2006, apenas cuatro meses después de casarse, Urban ingresó a rehabilitación por problemas de adicción. En aquella ocasión, Kidman lo acompañó en silencio y con firmeza, lo que fortaleció aún más la unión entre ambos.

Sin embargo, esta vez las circunstancias fueron distintas. A diferencia de aquella crisis, la actual separación se construyó lentamente, erosionada por la rutina, la distancia física y la falta de intimidad. “Es distinto superar un problema externo a lidiar con un vacío emocional dentro del matrimonio”, comentó un especialista en relaciones consultado por la prensa australiana.

Un final sin divorcio inmediato

Hasta el momento, ninguna de las dos estrellas ha iniciado un proceso de divorcio formal. No obstante, allegados aseguran que la decisión de separarse es firme y que ambos buscan manejar la situación con respeto por sus hijas. “Keith fue el que impulsó la separación, pero lo hacen intentando evitar un escándalo mediático”, señaló otra fuente.