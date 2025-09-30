Mayra Jaime denuncia amenazas e intimidación, generando revuelo en redes sociales

La actriz y participante del reality Soy el Mejor, Mayra Jaime, se convirtió este fin de semana en el centro de atención mediática tras un supuesto incidente con compañeros y amenazas recibidas en redes sociales. La situación ha generado confusión sobre si existía un proceso legal en contra de sus colegas, lo que la artista aclaró posteriormente.

El incidente y el video que encendió las especulaciones

El viernes 26 de septiembre, Mayra Jaime grabó un video que muestra cómo el bailarín Cristhian Freire con su motocicleta se colocaba delante de su vehículo, mientras que la también chica reality Julissa Jiménez permanecía detrás, impidiéndole avanzar minutos después de salir del canal donde trabajan.

La grabación evidenció la reacción de temor de la actriz, lo que desató rumores de un proceso legal contra los compañeros. Sin embargo, Mayra aclaró que la denuncia no estaba dirigida a ellos, sino a mensajes amenazantes recibidos en su cuenta de Instagram.

Mayra Jaime denunció ante la Fiscalía

La actriz presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por el delito de intimidación, tipificado en el artículo 154 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de uno a tres años de prisión para quien amenace o intimide a otra persona, su familia o personas cercanas con causar un daño constitutivo de delito, siempre que la amenaza sea verosímil según antecedentes.

Mayra recalcó en redes sociales la necesidad de respetar el proceso y la investigación, afirmando que su relato está respaldado por pruebas y testimonios: “Recientemente he notado que se han difundido versiones distorsionadas sobre ciertos hechos. Quiero reafirmar que mi relato es auténtico y está respaldado por pruebas y testimonios. Espero que se respete la verdad y la integridad de la investigación en curso“.

Reacción de la familia de Mayra y situación de los involucrados

El esposo de Mayra, David Naula, indicó que han recibido mensajes amenazantes dirigidos a su esposa y que se encuentra investigando su origen. Respecto al incidente con Julissa y Cristhian, comentó: “Estoy molesto por lo que le hicieron ese día, entiendo que pueda haber diferencias entre mujeres, pero no de parte del caballero. Espero localizarlo en estos días“.

Por su parte, Julissa Jiménez ya habría tomado contacto con abogados, aunque prefiere no declarar hasta que se aclaren los hechos.

Seguimiento y expectativa

La situación sigue en investigación por las autoridades, manteniendo en vilo a los seguidores del reality. Mientras tanto, Mayra continúa enfocada en su vida personal y profesional, que incluye deportes y su tienda de ropa, y espera que se respete la verdad sobre los hechos ocurridos.