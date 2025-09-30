MasterChef Celebrity Ecuador 2025: A días de iniciar las grabaciones, anuncian a los primeros participantes de la nueva edición

La franquicia gastronómica más famosa del país vuelve con novedades y sorpresas. La noche del 29 de septiembre se confirmó el nombre de los primeros cinco participantes de MasterChef Celebrity Ecuador 2025. Además, Virginia Limongi reemplaza a Érika Vélez como conductora. Así, se marca el inicio de una nueva etapa para el reality, esperando sorprender a todos los seguidores del programa de MasterChef con un enfoque renovado.

Después de seis años siendo el rostro principal de MasterChef Ecuador, Érika Vélez deja la conducción. Esto da paso a Virginia Limongi, ex Miss Ecuador 2018. La presentadora ya grabó varias promociones en Quito para preparar al público. Ellos conocerán a las celebridades que se enfrentarán a los desafíos culinarios de la temporada, todos parte de la emocionante edición de MasterChef, que promete ser inolvidable.

Limongi asume este reto como su segundo trabajo televisivo tras su paso por Ecuavisa. Se perfila como un nuevo referente de frescura y dinamismo en el programa MasterChef mientras se convierte en el pilar del equipo.

Jurado de lujo y novedades en grabaciones

La producción mantiene el equipo de jurado que ha funcionado en años anteriores. Este incluye al chef colombiano Jorge Rausch, la empresaria gastronómica Irene González y la chef ecuatoriana con estrella Michelin Carolina Sánchez. Ella seguirá en el programa pese a encontrarse embarazada de seis meses, asegurando la continuidad de MasterChef en su máximo esplendor.

Las grabaciones darán inicio en Bogotá, Colombia, durante la primera semana de octubre, combinando retos culinarios y creatividad gastronómica. Todo esto forma parte del esperado regreso de MasterChef a la pantalla, prometiendo momentos inolvidables.

Los primeros cinco confirmados de la nueva edición de MasterChef

Los primeros participantes anunciados en MasterChef provienen de diferentes ámbitos del espectáculo, el deporte y las redes sociales, garantizando diversidad y talento. Ellos son figuras clave en el MasterChef.

Monserrath Astudillo : actriz, comediante y comunicadora cuencana con más de 30 años de trayectoria en televisión, teatro y stand-up. Destacó en telenovelas como El exitoso licenciado Cardoso y monólogos como El cadáver de mi ex.

Frickson Erazo : exfutbolista histórico de la Selección Ecuatoriana y de clubes como Barcelona SC, retirado en 2021. Además, ha incursionado en política y aspira a ser dirigente deportivo.

Mara Topic : modelo guayaquileña de ascendencia croata, ganadora de Miss Universo Ecuador 2024 y top 30 en Miss Universo 2024 en México.

Jorge Campozano : actor y creador de contenido guayaquileño con más de 385 mil seguidores en redes sociales, conocido por sus sketches humorísticos y creatividad.

Giovanna Andrade: actriz con experiencia nacional e internacional, participó en producciones como El Cholito, La ley del corazón y la obra teatral Una noche para siempre.

Expectativa y próximos anuncios

Aunque la lista completa de participantes aún no se revela, suenan con fuerza nombres como Pablo Ruales y Viviana Salame, quienes podrían sumarse en los próximos días. La producción mantiene el suspenso para generar expectativa entre los seguidores del mundo de MasterChef, manteniendo la emoción viva.

Con una mezcla de experiencia artística, disciplina deportiva y frescura digital, MasterChef Celebrity Ecuador 2025 promete ser una temporada llena de emoción, desafíos y sorpresas, mientras Virginia Limongi inaugura esta nueva etapa al frente del reality, impactando la franquicia de MasterChef de manera positiva.