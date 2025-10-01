María Teresa Guerrero: “No voy a negar que me duele no tener mi pelo”

María Teresa Guerrero, conocida como La Flaca Guerrero, volvió a abrir su corazón ante sus seguidores al publicar un video en su cuenta de X el martes 30 de septiembre. En él, habló sobre uno de los aspectos más sensibles de su proceso contra el cáncer de ovario: la pérdida de su cabello.

Con sinceridad y valentía, la presentadora y atleta ecuatoriana apareció usando una peluca y confesó lo doloroso que ha sido este cambio en su vida. Su mensaje, cargado de empatía y resiliencia, no solo refleja su propia lucha, sino que también busca dar fortaleza a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

“El pelo sí era parte de mi feminidad” -María Teresa Guerrrero

En el video, Guerrero reconoció que mantener el ánimo no siempre es sencillo. “No les voy a negar que me duele no tener mi pelo. Siempre trato de estar arriba, de motivarme yo misma y de motivar a otros. Pero para mí, el pelo sí era parte de mi feminidad”, expresó con franqueza.

Aunque aseguró que procura no quejarse, admitió que también es válido reconocer lo difícil del proceso: “Aunque trato de no quejarme, también es válido reconocer que lo extraño”.

No les voy a negar que me duele no tener mi pelo. Siempre trato de estar arriba, de motivarme yo misma y de motivar a otros. Pero para mí, el pelo sí era parte de mi feminidad. No para todas, evidentemente, pero para mí sí. Y aunque trato de no quejarme, también es válido… pic.twitter.com/34W8JgSVaX — mariateresaguerrero (@flacaguerrerog) September 30, 2025

Para la Flaca Guerrero cada marca es símbolo de vida

Además de la pérdida de cabello, Guerrero habló de las transformaciones físicas que ha vivido. Recordó la cirugía a la que fue sometida y la gran cicatriz que le dejó en el abdomen. “Y ahora sin pelo, pues bueno… es un recordatorio para mí y para muchas mujeres allá afuera que el no tener pelo y las cicatrices no nos definen”, afirmó con firmeza.

El mensaje de La Flaca trascendió lo personal para convertirse en una reflexión de fortaleza y gratitud. “Siento que cada marca es un símbolo de que estamos vivas”, compartió, dejando claro que la resiliencia es clave en su proceso de recuperación.

El video concluyó con un gesto cercano y emotivo: “Las quiero mucho”, acompañado de una sonrisa que tocó profundamente a sus seguidores.