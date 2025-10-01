COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Farándula

María Teresa Guerrero: “No voy a negar que me duele no tener mi pelo”

María Teresa Guerrero se abre sobre su experiencia con el cáncer. Su mensaje inspira a otras mujeres en situaciones similares.
3 minutos de lectura
María Teresa Guerrero: "No voy a negar que me duele no tener mi pelo"
La Flaca atraviesa su cuarto ciclo de quimioterapias.
María Teresa Guerrero: "No voy a negar que me duele no tener mi pelo"
La Flaca atraviesa su cuarto ciclo de quimioterapias.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la...

[email protected]

María Teresa Guerrero, conocida como La Flaca Guerrero, volvió a abrir su corazón ante sus seguidores al publicar un video en su cuenta de X el martes 30 de septiembre. En él, habló sobre uno de los aspectos más sensibles de su proceso contra el cáncer de ovario: la pérdida de su cabello.

Con sinceridad y valentía, la presentadora y atleta ecuatoriana apareció usando una peluca y confesó lo doloroso que ha sido este cambio en su vida. Su mensaje, cargado de empatía y resiliencia, no solo refleja su propia lucha, sino que también busca dar fortaleza a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

“El pelo sí era parte de mi feminidad” -María Teresa Guerrrero

En el video, Guerrero reconoció que mantener el ánimo no siempre es sencillo. “No les voy a negar que me duele no tener mi pelo. Siempre trato de estar arriba, de motivarme yo misma y de motivar a otros. Pero para mí, el pelo sí era parte de mi feminidad”, expresó con franqueza.

Aunque aseguró que procura no quejarse, admitió que también es válido reconocer lo difícil del proceso: “Aunque trato de no quejarme, también es válido reconocer que lo extraño”.

Para la Flaca Guerrero cada marca es símbolo de vida

Además de la pérdida de cabello, Guerrero habló de las transformaciones físicas que ha vivido. Recordó la cirugía a la que fue sometida y la gran cicatriz que le dejó en el abdomen. “Y ahora sin pelo, pues bueno… es un recordatorio para mí y para muchas mujeres allá afuera que el no tener pelo y las cicatrices no nos definen”, afirmó con firmeza.

El mensaje de La Flaca trascendió lo personal para convertirse en una reflexión de fortaleza y gratitud. “Siento que cada marca es un símbolo de que estamos vivas”, compartió, dejando claro que la resiliencia es clave en su proceso de recuperación.

El video concluyó con un gesto cercano y emotivo: “Las quiero mucho”, acompañado de una sonrisa que tocó profundamente a sus seguidores.

