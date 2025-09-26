Marcelo Tinelli se pronuncia tras el fin de su relación con Milett Figueroa: “Llegamos al final de un ciclo hermoso”

Tras dos años de relación, Marcelo Tinelli confirmó el fin de su vínculo con la modelo y actriz peruana Milett Figueroa. La noticia, anunciada en el primer capítulo de su pódcast Estamos de paso, desató especulaciones en Perú y Argentina, motivando al conductor a ofrecer su versión sobre los motivos y el estado actual de ambos tras la separación.

Tinelli aclaró que la ruptura no se debió a un único factor, sino a una serie de diferencias personales y miradas distintas sobre la vida, subrayando que el afecto hacia Figueroa continúa, aunque de otra manera. La familia de la actriz peruana también se pronunció, asegurando que Milett se encuentra bien y continúa con sus proyectos.

El anuncio de la separación

El 15 de septiembre de 2025, Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores al anunciar la ruptura con Milett Figueroa en su pódcast Estamos de paso. “Nos hemos separado con Milett. Así que quiero mandarle un beso”, expresó el conductor, generando comentarios de asombro entre sus invitados y la audiencia. Tinelli destacó que ambos se encontraban bien y que el final de la relación, que duró dos años, se dio de manera respetuosa y afectuosa.

“Ha sido una relación hermosa que duró dos años. Le mando un beso a ella. Sé que está muy bien, pero bueno, hemos llegado al final de un ciclo que fue muy lindo”, agregó, reafirmando que el cariño y respeto mutuo permanecen intactos.

Diferencias y cariño que perdura

Consultado sobre los motivos de la separación, Tinelli explicó que no hubo un desencadenante específico: “Son varios motivos, no hay un motivo especial ni nada que se haya ido el amor… Hay cosas que se terminan y tiene que ver con diferentes miradas en cuanto a distintos aspectos de la vida. No sé, un montón de características y de cosas puntuales, sino miradas diferentes”.

Al referirse al afecto que aún siente por Figueroa, el conductor abrió espacio a la interpretación: “Creo que por ahí sigue estando, pero por ahí de otra manera, qué sé yo”. También destacó que, en el futuro, Milett podría aparecer en su pódcast, señalando la buena relación que mantienen: “Algún día, ella puede venir tranquilamente”.

La reacción de la familia de Milett

Martha Valcárcel, madre de Milett, se pronunció en el programa Amor y Fuego sobre la separación. “¿Qué va a pasar? No ha pasado nada. Todos estamos felices y contentos”, señaló, añadiendo que la noticia fue una sorpresa para muchos, pero que debía asumirse con naturalidad.

Sobre el estado actual de Milett, Valcárcel indicó: “Ella está muy bien, sigue trabajando con todos sus proyectos y sus cosas. Hablo todos los días con mi hija y está muy bien”. Con estas palabras, la familia de la modelo buscó transmitir calma y normalidad tras la confirmación oficial de la ruptura.

Contexto de la relación de Tinelli y Milett

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se conocieron durante el reality Bailando 2023, donde surgió el vínculo que luego se consolidó fuera de las cámaras. A lo largo de los dos años de relación, ambos compartieron eventos públicos y proyectos, manteniendo siempre un perfil de respeto y cariño mutuo. Su separación, anunciada de manera oficial por Tinelli, cierra un ciclo que, según sus propias palabras, fue “muy lindo” y lleno de buenos recuerdos.