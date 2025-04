¡Manuel Mijares no se va! El Soldado del Amor aclara el malentendido

¡El Soldado del Amor no cuelga el micrófono! Manuel Mijares, con más de 40 años en la escena musical, puso fin a los rumores este 11 de abril de 2025. Todo empezó con un post en Instagram el pasado 8 de abril, donde escribió: “Hoy quiero descansar y tomarme un tiempo libre”. Sus fans se volvieron locos pensando que era un adiós definitivo, pero el cantante salió al quite en el programa Hoy de Televisa. “Se salió de contexto, no me retiro”, dijo clarito, dejando a todos más tranquilos.

Resulta que ese “descanso” no es un adiós a los escenarios, sino un descanso chiquito para preparar algo especial. Mijares reveló que está armando un convivio por el Día de las Madres, el 10 de mayo, para mamás que puedan relajarse sin hijos ni esposos alrededor. “Es un regalo para ellas, pronto sabrán más”, adelantó. Y para que no queden dudas, confirmó que sigue en la jugada: tiene un concierto pactado con Emmanuel el 28 de mayo en el Auditorio Nacional. Además, está brillando en Juego de Voces junto a su hija Lucerito Mijares y su ex, Lucero.

El malentendido nació porque el mensaje original sonó súper formal. Habló de la música como “un compromiso que he llevado en el corazón por décadas” y agradeció a sus fans, lo que hizo que muchos pensaran en un retiro total. Pero Mijares, con su vibra relajada, explicó que solo necesitaba unos días relajados antes de este evento especial. Nada de dramas ni despedidas, solo un respiro para recargar pilas y seguir dando guerra.

Mijares dio un susto

No es la primera vez que Mijares da titulares. Con una carrera que arrancó en los 80, este ícono del pop romántico ha llenado estadios y corazones con hits como Soldado del Amor y El Privilegio de Amar. Su gira Two’r Amigos con Emmanuel lleva años siendo un éxito, y su faceta familiar en Juego de Voces lo tiene más vigente que nunca. Por eso, cuando soltó ese comunicado, el susto fue grande: nadie quiere perder a una leyenda así.

En la farándula, los anuncios de retiro suelen ser bombas. Algunos, como Ricardo Montaner, han jugado con la idea antes, pero Mijares no va por ahí. Este malentendido recuerda otros casos donde un mensaje sacado de contexto prende alarmas, como cuando Chayanne dijo que “pararía un rato” y todos pensaron lo peor. Aquí, la aclaración llegó rápido, y el alivio también.

Lo que viene pinta bien. Además del convivio para las mamás, Mijares sigue con su agenda llena. El show en el Auditorio Nacional ya tiene boletos volando, y Juego de Voces mantiene a la familia unida en pantalla. Así que, fans, a relajarse: el soldado no se rinde, solo toma un descansito para volver con más fuerza.