Los Simpson regresan al cine con una nueva película en 2027

Disney y 20th Century Studios confirmaron la producción de la secuela Los Simpson: la película. La película llegará a los cines el 23 de julio de 2027. Esta fecha es estratégica en la cartelera internacional. De hecho, su lanzamiento desplazará a un proyecto sin título del universo Marvel. Este proyecto fue retirado del calendario del estudio para dar paso a este estreno.

Aunque no se han revelado detalles sobre la trama, ambas compañías publicaron en Instagram el primer póster promocional. En él, una rosquilla rosa, símbolo icónico de Homero, acompaña el mensaje: “Homer’s coming back for seconds” (Homero regresa por más). Esto genera una ola de expectativas entre los seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 20th Century Studios (@20thcenturystudios)

Un fenómeno cultural que sigue vigente

Creada por Matt Groening, Los Simpson ostenta el récord como la serie animada y comedia de mayor duración en la televisión mundial. Ambientada en el ficticio Springfield, la trama sigue la vida de la familia Simpson: Homero, Marge y sus hijos Bart, Lisa y Maggie. Sus conflictos cotidianos han trascendido generaciones y fronteras.

Disney ya confirmó la renovación de la serie hasta la temporada 40, que se transmitirá en 2028 y 2029, asegurando que el fenómeno se mantendrá vivo incluso más allá del estreno de la nueva película.

Del éxito de 2007 a una esperada secuela

La primera película de Los Simpson llegó a los cines en julio de 2007, convirtiéndose en un éxito rotundo. Con un presupuesto de 75 millones de dólares, recaudó 536 millones a nivel mundial. Dirigida por David Silverman, la historia mostró a Springfield aislada bajo una enorme cúpula de cristal. Esto ocurrió luego de que Homero contaminara accidentalmente el lago de la ciudad.

Desde entonces, los rumores sobre una segunda entrega han circulado sin cesar. Sin embargo, no fue sino hasta ahora, casi dos décadas después, que Disney y 20th Century Studios confirmaron oficialmente su desarrollo. Esto desató un entusiasmo generalizado entre los fanáticos.

La serie Los Simpson en la era del streaming

El actual showrunner, Matt Selman, explicó en diálogo con Variety que la llegada de Los Simpson a plataformas como Disney+ ha permitido captar a nuevas generaciones. “Ahora, en lugar de que los niños la vean en la televisión local en la tarde, pueden verla toda, todo el tiempo, todo el día, para siempre”, señaló Selman.

“Estar en Disney+ nos ha dado cierta renovación. No es que pensáramos que la necesitábamos, pero la apreciamos”, añadió, destacando el impacto del streaming para mantener viva la popularidad del programa.

Una franquicia que se reinventa

El regreso de Los Simpson a la pantalla grande no solo es una jugada estratégica de Disney y 20th Century Studios, sino también una respuesta al interés constante del público. Desde su debut en 1989, esta familia amarilla ha sabido reinventarse sin perder su esencia. La confirmación de esta secuela refuerza la permanencia de Los Simpson como uno de los fenómenos culturales más influyentes de las últimas décadas.

Expectativas de la película Los Simpson para 2027

La fecha de estreno, 23 de julio de 2027, ya está marcada en el calendario de los fanáticos. Aunque la trama sigue siendo un misterio, las redes sociales se han llenado de teorías. Las especulaciones sobre qué nuevas aventuras vivirán Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie son abundantes. La publicación del póster promocional fue suficiente para convertir la noticia en tendencia mundial.

La secuela promete no solo traer de vuelta a los personajes clásicos, sino también conquistar a una nueva generación. Esta generación ha conocido a Los Simpson gracias al streaming. Si bien faltan dos años para su llegada a las salas, el anuncio oficial ya ha encendido la maquinaria publicitaria. Además, ha avivado la nostalgia de millones de seguidores en todo el planeta.